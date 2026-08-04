Coreea de Nord le spune oamenilor să mănânce supă de câine ca să facă față caniculei în „mod patriotic”. Ce este „dangogi guk”

3 minute de citit Publicat la 13:58 04 Aug 2026 Modificat la 14:08 04 Aug 2026

Oamenii iau prânzul la Pyongyang House of Sweet Meat, un restaurant specializat în preparate din carne de câine, în Phenian. Fotografia a fosy făcută în 2018 FOTO: Profimedia Images

Coreea de Nord le recomandă cetățenilor ei să mănânce carne de câine, spunând că este o „modalitate patriotică” prin care pot face față caniculei.

Presa de stat din Coreea de Nord a recomandat, printre altele, supa din carne de câine spunând că este un mijloc de protecție împotriva căldurii accentuate din această vară. Astfel, a fost readusă în actualitate o campanie mai veche a regimului de la Phenian de promovare a acestui preparat controversat, în contextul în care temperaturi record afectează ambele părți ale Peninsulei Coreene, relatează South China Morning Post.

Rodong Sinmun, ziarul Partidului Muncitorilor aflat la guvernare, a publicat duminică recomandări privind protecția sănătății în timpul valului de căldură, oferind sfaturi despre cum poate fi suportată canicula și informații de prim ajutor pentru afecțiunile provocate de temperaturile ridicate.

Într-un interviu cu un medic de la Spitalul General din Phenian, publicația a avertizat că „bolile cardiovasculare, diabetul și hipertiroidismul se pot agrava din cauza epuizării provocate de căldură și a insolației”.

Ziarul a recomandat consumul unor alimente răcoritoare, precum pepenele verde, fasolea mung și castraveții, alături de „alimente foarte nutritive”, printre care și supa din carne de câine, terciul de pește și terciul din fasole roșie.

Supa din carne de câine, cunoscută local sub numele de dangogi guk („supă din carne dulce”), este promovată de mult timp de guvernul nord-coreean ca un tonic tradițional pentru sănătate, deși rămâne un preparat costisitor, inaccesibil pentru mulți cetățeni obișnuiți.

„Dangogi este popular în Nord, dar este un aliment scump”, a declarat Ri Chol, fost diplomat nord-coreean, pentru This Week in Asia.

„Este consumat în principal în zilele toride de vară, pentru a ajuta organismul să facă față epuizării cauzate de căldură”, a spus acesta.

Phenianul promovează dangogi de zeci de ani, construind restaurante de specialitate de lux de-a lungul râului Taedong și înregistrând rețete regionale ca elemente ale patrimoniului cultural.

Guvernul organizează, de asemenea, concursuri culinare anuale în capitală pentru a ridica statutul gastronomic al preparatelor din carne de câine, prezentându-le drept o modalitate patriotică de a îndura căldura verii.

Această practică contrastează puternic cu situația din Coreea de Sud, care a adoptat în 2024 o lege istorică ce interzice creșterea, sacrificarea, distribuirea și vânzarea câinilor pentru consum uman.

Legea prevede o perioadă de tranziție de trei ani, care se încheie în februarie 2027, după care persoanele care o încalcă riscă până la trei ani de închisoare sau amenzi de până la 30 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 22.000 de dolari americani).

Din 27 iulie, Phenianul a înregistrat o serie de nopți tropicale, cu temperaturi nocturne care au depășit 25 de grade Celsius.

Postul Central Coreean de Radiodifuziune a anunțat luni că o „avertizare de caniculă sufocantă” va rămâne în vigoare până duminică în majoritatea zonelor aflate în sudul țării, precum și în unele părți din nord, unde temperaturile maxime sunt așteptate să ajungă între 33 și 35 de grade Celsius, iar umiditatea relativă medie să depășească 70%.

O avertizare separată privind temperaturile foarte ridicate a fost emisă până sâmbătă pentru Phenian, provincia Pyongan de Nord, unele zone din provincia Jagang și porțiuni din regiunile centrale și sudice, unde temperaturile sunt prognozate să se situeze între 35 și 40 de grade Celsius.

De cealaltă parte a frontierei, Coreea de Sud se confruntă, la rândul ei, cu unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimele decenii.

Canicula extremă, care a împins recent temperaturile peste 40 de grade Celsius în unele zone din sud-estul țării, se deplasează acum către zona metropolitană a Seulului.

Meteorologii afirmă că taifunul Dolphin, care se îndreaptă spre Japonia, va intensifica valul de căldură, în loc să aducă o răcorire.

Specialiștii în meteorologie consideră că furtuna va fi blocată de două puternice „cupole de căldură” care înconjoară Peninsula Coreeană, permițând doar pătrunderea unor vânturi calde și uscate în Coreea de Sud.

Kim Soo-hyeon, meteorolog în cadrul Administrației Meteorologice din Coreea, a declarat că regiunile vestice vor deveni și mai fierbinți din cauza persistenței vânturilor din est.

„Pe măsură ce taifunul Dolphin se deplasează spre vest din apele situate la nord de Guam, vânturile din est sunt așteptate să persiste, astfel încât temperaturile din regiunile vestice vor rămâne ridicate pentru o perioadă”, a spus Kim.