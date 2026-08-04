Vorbitul la telefon pe speaker în STB și muzica dată tare, amendate. Schimbarea pregătită în transportul public din București

Tramvaiul 41. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Compania de transport public STB pregătește o campanie prin care vrea să le reamintească bucureștenilor regulile de bun-simț care ar trebui respectate în autobuze, tramvaie și troleibuze. Măsura vine în contextul numărului tot mai mare de reclamații privind pasagerii care vorbesc la telefon pe difuzor sau ascultă muzică fără căști, potrivit Romania Insider.

Directorul general al STB, Andrei Bighea, a declarat pentru publicația Gândul că operatorul intenționează să desfășoare o campanie de informare privind comportamentul adecvat în mijloacele de transport în comun.

În paralel, compania ia în calcul intensificarea controalelor și aplicarea de sancțiuni persoanelor care tulbură ordinea publică. Printre comportamentele vizate se numără convorbirile purtate pe speaker, muzica redată la volum ridicat de pe telefon sau vizionarea clipurilor de pe rețelele sociale cu sunetul pornit, în detrimentul confortului celorlalți călători.

„Mulți oameni uită să folosească căștile și aleg să vorbească la telefon pe difuzor. Acest lucru creează disconfort pentru ceilalți pasageri. Vom lansa o campanie de conștientizare pentru a explica de ce un astfel de comportament nu este potrivit în transportul public”, a declarat Andrei Bighea.

Potrivit acestuia, STB a solicitat și sprijinul primăriilor de sector pentru desfășurarea acțiunilor. Totodată, compania încearcă să formeze echipe mixte, din care să facă parte polițiști locali și controlori de bilete.

Directorul STB a subliniat că legislația permite sancționarea persoanelor care perturbă ordinea și liniștea în mijloacele de transport, astfel că, pe lângă campania de informare, pot fi aplicate și amenzi celor care nu respectă regulile de conviețuire.