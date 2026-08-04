​Tren cu 450 de pasageri a deraiat în Italia după ce a lovit două vaci aflate între șine

Trenul care transporta 450 de pasageri a deraiat la aproximativ un kilometru de gara Piana Bella, provincia Roma. Sursa foto: Vigili del fuoco

Un tren având la bord aproximativ 450 de pasageri a deraiat în Italia după ce a lovit două vaci care au ajuns pe calea ferată. Accidentul s-a produs în zorii zilei de luni, 3 august 2026. Nicio persoană nu a fost rănită, dar circulaţia feroviară a fost suspendată în zonă.

Trenul care transporta 450 de pasageri a deraiat la aproximativ un kilometru de gara Piana Bella, în localitatea Montelibretti, în provincia Roma. Autorităţile consideră că impactul cu cele două vaci este cauza probabilă a deraierii, relatează Romatoday.

Trenul a fost evacuat, călătorii au coborât, iar compania feroviară a trimis un alt tren pentru a prelua persoanele rămase în câmp. Operaţiunea s-a desfășurat cu sprijinul pompierilor și al personalului feroviar.

La locul accidentului au sosit pompierii şi forțele de ordine. Nu au existat victime, însă sutele de oameni aflaţi la bordul trenului au trecut prin momente de groază şi de teamă.

Circulația feroviară dintre Monterotondo și Fara Sabina a fost suspendată, iar compania de stat Trenitalia a anunțat că garniturile Intercity pot înregistra întârzieri, în timp ce trenurile regionale pot fi anulate sau pot circula doar pe anumite porțiuni ale traseului. Pentru pasagerii curselor regionale au fost introduse curse cu autobuze între Monterotondo și Fara Sabina.