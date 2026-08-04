​Un grup de neonazişti a luat cu asalt un hotel din Sofia în care erau cazaţi mai mulţi adolescenți evrei italieni

Tinerii, care plecaseră din Milano și Roma, se aflau în hotel împreună cu educatorii lor. Sursa foto: La Presse

Pe 2 august, un grup de neonaziști a încercat să forțeze și ulterior a blocat intrarea într-un hotel din Sofia, în Bulgaria, care găzduia adolescenți evrei italieni. Tinerii, care plecaseră din Milano și Roma, se aflau în hotel împreună cu educatorii lor.

În imagini, publicate de LaPresse, mai mulți tineri îmbrăcați în negru pot fi văzuți adunați în fața intrării hotelului, strigând „Sieg Heil” și afișând salutul nazist, relatează Corriere della Sera.

„Copiii noștri nu sunt liberi să călătorească în Europa fără a fi expuși la violență și agresiune verbală din partea antisemiților”, a comentat Victor Fadlun, președintele Comunității Evreiești de la Roma. „Au fost minute lungi de tensiune, inclusiv pentru că, după intervenția poliției, naziștii s-au întors și au blocat din nou intrările, amenințându-i pe copiii noștri”.

„Comunitatea Evreiască din Roma condamnă ferm acest ultim episod de antisemitism care vizează adolescenții evrei italieni și educatorii lor dintr-o țară a Uniunii Europene”, a adăugat Fadlun. „Facem apel la autoritățile bulgare să facă lumină asupra acestui atac și să identifice și să-i urmărească penal pe cei responsabili cât mai curând posibil.”

​Nu este singurul episod de acest fel. În noaptea de 28 iulie, un grup de israelieni în vârstă de 18 ani care călătoreau în Sunny Beach, în Bulgaria, au fost atacați în timp ce se întorceau la hotel de la o petrecere. Potrivit victimelor, un grup mare de turiști străini i-au identificat drept israelieni și au început să-i urmărească prin oraș. Presa i-a descris pe presupușii atacatori drept turiști britanici, deși identitățile lor nu au fost confirmate oficial. Incidentul ar fi escaladat când tinerii au fost urmăriţi și atacați pe străzi laterale. Doi dintre israelieni ar fi fost bătuți și atacaţi cu spray cu piper. Tinerii au reuşit să scape de agresori în cele din urmă și s-au întors la hotel.