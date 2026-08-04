Atac cu drone în Marea Neagră. Două nave turcești au fost lovite după ce au plecat din Rusia. Reacție furioasă la Ankara

Ankara denunţă atacurile asupra a două nave civile turceşti în Marea Neagră. Sursa colaj foto: capturi video X/Clash Report

Ankara a denunţat marţi atacurile cu drone care au avut loc luni în Marea Neagră împotriva a două nave aparţinând unor companii maritime turceşti, rănind câţiva membri ai echipajului, relatează AFP, conform Agerpres. "Suntem profund îngrijoraţi de escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră", a subliniat Ministerul de Externe al Turciei într-un comunicat.

"Navele civile aparţinând companiilor maritime turceşti Yasar şi Nadezhda au fost atacate de drone după ce au plecat aseară (n.r.: luni seara) din portul Novorossiisk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetăţeni ai noştri, au fost răniţi. Siguranţa cetăţenilor noştri este prioritară, iar situaţia lor este monitorizată îndeaproape", a transmis Ministerul de Externe de la Ankara într-un comunicat.

"Suntem profund îngrijoraţi de escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil în ciuda numeroaselor noastre avertismente. Dacă nu se iau măsuri preventive, această escaladare va avea multiple urmări negative, în special asupra securităţii alimentare", a adăugat ministerul, solicitând părţilor să "implementeze urgent măsuri concrete pentru a garanta siguranţa navigaţiei în Marea Neagră".

A Turkish-owned cargo ship carrying fruits and vegetables to Russia was hit by Ukrainian drones near Novorossiysk, injuring several crew members. pic.twitter.com/ZQkULSXHx1 — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Conform site-ului de monitorizare Marine Traffic, cele două nave, Yasar şi Nadezhda, arborează steagurile panamez, respectiv camerunez.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile asupra navelor de marfă, în special în Marea Neagră, de câteva săptămâni.

O navă de pescuit turcească a fost, de asemenea, atacată la sfârşitul lunii iunie în Marea Neagră, în apropierea coastei Peninsulei Crimeea, incident soldat cu un mort şi patru răniţi.

La sfârşitul lunii mai, Turcia a avertizat asupra unei "escaladări necontrolate" în regiunea Mării Negre în urma unui atac cu drone asupra unei nave de marfă turceşti. Marina ucraineană a susţinut că o dronă rusească a atacat nava.