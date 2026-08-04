Soțul Irinei Schrotter, în centrul unui litigiu de milioane de euro. Instanța suspectează "golirea de active" a firmei Greentek Lighing

Schrotter respinge acuzațiile, însă instanța a decis că suspiciunile sunt suficient de grave pentru a opri, cel puțin temporar, închiderea Greentek. FOTO: Agerpres

Tribunalul Iași a suspendat hotărârea prin care una dintre cele mai importante companii din nordul Moldovei, Greentek Lighting, urma să intre în insolvență și avertizează, în motivarea deciziei, că, dacă se va demonstra că votul acționarilor majoritari a urmărit „golirea societății de active în beneficiul unei alte societăți”, cazul ar putea depăși un simplu conflict între asociați și ar putea indica o posibilă fraudă. În centrul litigiului s-ar afla omul de afaceri Zaharia Schrotter, soțul creatoarei de modă Irina Schrotter, acuzat de fondatorul companiei că ar fi transferat activitatea Greentek către o altă firmă din grup, lăsând în urmă o societate condamnată la insolvență, potrivit 7est.ro.

Schrotter respinge acuzațiile, însă instanța a decis că suspiciunile sunt suficient de grave pentru a opri, cel puțin temporar, închiderea Greentek.

Potrivit sursei citate, instanța nu a validat acuzațiile formulate de fondatorul companiei, Victor Constantin Cotruț, dar apreciază că acestea sunt suficient de serioase pentru a justifica suspendarea hotărârii și afirmă explicit că, dacă se va demonstra că votul pentru insolvență a urmărit „golirea societății de active în beneficiul unei alte societăți”, atunci nu mai este vorba despre un simplu conflict între asociați.

Greentek Lighting SRL este deținută de Zaharia Schrotter (36%), Victor Constantin Cotruț (27%), Giuseppe Fiabane (27%), Silviu Stafie (5%) și Mihăiță Cătălin Popeangă (5%).

Fondată de Victor Cotruț, compania produce corpuri și soluții de iluminat pentru proiecte comerciale și industriale, având în portofoliu clienți precum Dedeman, Leroy Merlin, Selgros, Microsoft, Rompetrol, Coresi Mall, Băneasa Shopping City, Muzeul Național de Artă Contemporană sau Casa Mița Biciclista. Potrivit documentelor depuse în instanță, societatea a realizat în ultimul deceniu o cifră de afaceri cumulată de peste 220 milioane de lei.

Fondatorul susține că, inclusiv în 2026, firma avea contracte în derulare și un nou acord comercial de aproximativ 260.000 de euro. Cu toate acestea, pe 9 martie 2026, asociații care controlează 63% din capitalul social au votat deschiderea voluntară a procedurii insolvenței, declanșând un război prin instanțe.

Victor Cotruț susține în instanță că insolvența Greentek Lighting nu a urmărit salvarea companiei, ci eliminarea ei de pe piață. Fondatorul acuză că activitatea, angajații și know-how-ul firmei ar fi fost transferate către companii din grupul Urbioled, în cadrul unui plan coordonat de „golire” a societății de active și resurse umane, acuzații respinse de Zaharia Schrotter.

Avocații acestuia au arătat că, chiar Victor Cotruț, în calitate de administrator, a convocat Adunarea Generală, că pe ordinea de zi figura explicit discutarea oportunității deschiderii insolvenței, acesta a participat la ședință, nu a votat împotrivă, ci s-a abținut, iar ulterior a atacat hotărârea adoptată. În plus, Schrotter susține că acțiunea a fost introdusă tardiv și că administratorul nu mai avea dreptul legal să conteste hotărârea în condițiile invocate.

În motivarea deciziei, Tribunalul Iași arată că, dacă se va demonstra că votul pentru intrarea în insolvență a fost dat cu rea-credință pentru „golirea societății de active în beneficiul unei alte societăți”, cazul ar putea depăși sfera unui simplu conflict între asociați. Instanța mai notează că autenticitatea mesajelor WhatsApp depuse de Victor Cotruț nu a fost contestată și apreciază că acestea creează o aparență de drept privind intenția de transfer al activității Greentek către Urbio LAAS, aspect care a justificat suspendarea temporară a hotărârii privind insolvența.

Instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive pentru Zaharia Schrotter, Giuseppe Fiabane, Silviu Stafie și Mihăiță Popeangă. Cu alte cuvinte, procesul privind suspendarea nu trebuia purtat împotriva persoanelor fizice, ci exclusiv împotriva societății. În același timp însă, Tribunalul admite cererea formulată împotriva Greentek Lighting SRL și suspendă efectele hotărârii AGA privind intrarea în insolvență până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare. Practic, deși Schrotter și ceilalți asociați ies formal din acest dosar, decizia pe care au votat-o este blocată.

Litigiul îl are în prim-plan pe Zaharia Schrotter, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Iași. În spațiul public au fost invocate și alte afaceri dezvoltate împreună cu Giuseppe Fiabane, între care Agregate Est SRL (fosta Schrotter SRL), companie care a trecut prin concordat preventiv, reorganizare și ulterior faliment, potrivit 7est.ro.

Familia Schrotter, a cărei avere este estimată la peste 40 de milioane de euro, deține trei fabrici de textile și una de corpuri de iluminat, cu aproximativ 800 de angajați, și activează în domeniile producției, serviciilor și imobiliarelor.