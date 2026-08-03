CET Grozăveşti a reluat producția de energie electrică: va aduce 30 de MW în SEN

Până în prezent, CET Grozăveşti a funcţionat exclusiv pe partea de producere a energiei termice. Foto: Agerpres

CET Grozăveşti a reluat, începând de luni, producţia de energie electrică, prin punerea în funcţiune a grupului de cogenerare, relatează Agerpres. Electrocentrale București (ELCEN) a precizat că termocentrala va aduce un aport de 30 MW în Sistemul Energetic Naţional (SEN).

ELCEN a anunțat că a luat această decizie după ce Guvernul a declarat stare de alertă energetică la nivel naţional.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel naţional ne pune în faţa unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Naţional contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor. Decizia ELCEN de a porni CET Grozăveşti demonstrează din nou rolul strategic pe care centralele noastre de cogenerare îl au: nu doar furnizarea apei calde pentru bucureşteni, ci şi consolidarea securităţii energetice la nivel naţional. Funcţionăm adaptat cererii actuale şi suntem pregătiţi să răspundem prompt solicitărilor Dispecerului Energetic Naţional”, a precizat conducerea Electrocentrale Bucureşti.



Până în prezent, CET Grozăveşti a funcţionat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă de exploatare adaptată specificului sezonului cald şi nivelului redus al cererii de energie termică.

„Disponibilitatea fiecărui megawatt în bandă, furnizat prin cogenerare de înaltă eficienţă, este esenţială pentru menţinerea parametrilor de siguranţă, echilibru şi stabilitate ai reţelei naţionale. Intrarea în funcţiune a capacităţilor dispecerizabile ale ELCEN reprezintă o resursă valoroasă pentru Sistemul Energetic Naţional. În contextul stării de alertă la nivel naţional, producţia în cogenerare oferă predictibilitate, flexibilitate şi continuitate - elemente de bază în prevenirea dezechilibrelor majore”, a transmis ELCEN.



Pe lângă aportul de energie electrică furnizat SEN, repornirea CET Grozăveşti asigură şi producţia de energie termică necesară Capitalei. Astfel, CET Grozăveşti livrează în prezent aproximativ 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere.



De asemenea, CET Bucureşti Sud este în funcţiune cu un Cazan de Apă Fierbinte (CAF), producând aproximativ 60 Gcal.



„Cu un total de aproximativ 100 Gcal livrate în sistemul de termoficare, ELCEN acoperă integral şi eficient cererea actuală din această perioadă, caracterizată printr-un consum energetic termic redus”, a mai precizat compania.



În paralel cu măsurile deja adoptate, ELCEN desfăşoară pregătirile tehnice şi operaţionale necesare pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august, acţiune ce va aduce un plus de flexibilitate şi siguranţă atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât şi în sprijinirea Sistemului Energetic Naţional.



ELCEN a dat asigurări că va rămâne în permanentă legătură cu Dispecerul Energetic Naţional (DEN), Ministerul Energiei şi operatorul reţelei de distribuţie termică, monitorizând îndeaproape evoluţia sistemului pentru a ajusta operativ capacităţile de producţie în funcţie de cerinţe.



„Actualul context evidenţiază importanţa menţinerii şi modernizării capacităţilor de producere a energiei, stabile, flexibile şi predictibile, capabile să răspundă în orice moment necesităţilor Sistemului Energetic Naţional. În acest sens, ELCEN implementează investiţii de peste 5 miliarde de lei pentru dezvoltarea unor noi unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, investiţii care vor consolida securitatea energetică a Capitalei şi vor creşte flexibilitatea şi rezilienţa Sistemului Energetic Naţional”, se mai arată în comunicatul citat.