Ţara în care cultivatorii de cacao riscă până la 20 de ani de închisoare dacă îşi lucrează terenul agricol în alte scopuri

1 minut de citit Publicat la 19:53 03 Aug 2026 Modificat la 19:54 03 Aug 2026

Cultivatorii de cacao din Ghana riscă până la 20 de ani de închisoare dacă îşi lucrează terenul agricol în alte scopuri. Sursa foto: Hepta

Parlamentul Ghanei a adoptat un proiect de lege care prevede pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru cultivatorii de cacao care își lucrează terenurile agricole în alte scopuri, fără aprobarea guvernului, notează AP.

Actul normativ ar conferi statut de zonă protejată tuturor plantațiilor de cacao, transformând în infracțiune schimbarea destinației acestora fără autorizație, o prevedere care a atras critici din partea fermierilor.

„Dacă legea rămâne în forma actuală, nu este corect”, a declarat Moses Djan Faciledu, administrator al Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association Limited și el însuși cultivator de cacao.

Mulți fermieri investesc bani proprii pentru a achiziționa terenuri, a le curăța și a întreține plantațiile de cacao ani la rând înainte de a obține vreun venit, beneficiind totodată de un sprijin guvernamental minim, a precizat Asiedu.

„Dacă boabele de cacao reprezintă o resursă națională, atunci și fermierul ar trebui sprijinit să acopere o parte din costurile de producție”, a declarat acesta.

Cele mai severe sancțiuni vizează exploatarea ilegală a aurului și includ pedepse cu închisoarea cuprinse între 10 și 20 de ani, precum și amenzi usturătoare pentru fiecare arbore de cacao afectat.

Boabele de cacao, vândute de firme autorizate de stat

Sute de mii de fermieri din Africa de Vest își asigură traiul din cultivarea arborilor de cacao. În țara vecină, Coasta de Fildeș, exporturile de boabe de cacao generează 40% din veniturile totale provenite din exporturi. În Ghana, această pondere este de aproape 15%.

Autoritățile de reglementare stabilesc un preț fix pentru boabele de cacao la începutul fiecărui sezon de plantare, iar majoritatea acestora sunt vândute prin intermediul unor entități autorizate de stat, pentru a-i proteja pe fermieri de fluctuațiile de preț de pe piața internațională.

Totuși, după o creștere bruscă a prețurilor contractelor futures pentru cacao pe piețele internaționale în 2024, contracte care prevăd achiziția unei materii prime la un preț stabilit, cu livrare la o dată ulterioară, cotațiile au depășit 12.000 de dolari pe tonă, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele decenii.

Ulterior, prețul a scăzut drastic, ajungând la aproximativ 4.000 de dolari, pe măsură ce oferta a depășit cererea.