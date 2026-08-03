Trump amenință din nou Iranul și spune că regimul de la Teheran „are de ales între un acord sau capitularea totală”

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Preşedintele american, Donald Trump, a avertizat, luni, că blocada navală impusă de SUA împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui „acord sau al unei capitulări totale” a regimului de la Teheran, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

El a insistat că sunt în desfăşurare negocieri între SUA şi Iran, în ciuda dezminţirilor venite de la Teheran.

„Liderii iranieni sunt de o duplicitate incredibilă! Ei cer o întâlnire, unii ar spune chiar că o «cerşesc», discuţiile încep, altele sunt prevăzute într-un viitor imediat, iar ei spun, public şi cu mândrie, că nu poartă nicio discuţie”, a scris Trump pe Truth Social.

El a susţinut că Strâmtoarea Ormuz se află „total sub controlul” marinei militare americane, care menţine blocada asupra porturilor iraniene. „Nimic nu trece către Iran (...) şi nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală” a Iranului, a spus preşedintele american.

„Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii”, a continuat Trump. „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a repetat el.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat, în weekend, din nou, Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu regimul să fie reluate luni. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept „cel mai mare după Al Doilea Război Mondial”.

Totuşi, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că regimul iranian nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz.