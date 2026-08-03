A congelat cadavrul mamei ca să-i încaseze pensia în continuare. Ce sumă a strâns un britanic timp de 3 ani, până a fost prins

1 minut de citit Publicat la 19:22 03 Aug 2026 Modificat la 19:23 03 Aug 2026

A congelat cadavrul mamei ca să-i încaseze pensia în continuare. Poliţia l-a prins după 3 ani. Sursă foto: Getty Images

Un britanic a fost condamnat la aproape doi ani și jumătate de închisoare după ce și-a ținut, timp de trei ani, mama decedată într-un congelator și a încasat peste 78.000 de lire sterline din pensia acesteia şi din alte beneficii de la stat, notează The Independent.

Christopher Phillips, în vârstă de 60 de ani, pledase vinovat pentru împiedicarea înhumării legale și decente a mamei sale, Silvia Phillips (89 de ani). Femeia a murit în 2023.

De asemenea, el a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de fraudă, constând în omisiunea de a notifica Departamentul pentru Muncă și Pensii, precum și Consiliul Comitatului Bridgend, cu privire la decesul mamei sale, în aceeași perioadă.

Phillips, din Ţara Galilor, și-a primit sentința luni, la Tribunalul Coroanei din Merthyr Tydfil. Judecătoarea Tracey Lloyd-Clarke, magistratul-șef (Recorder) din Cardiff, l-a condamnat la doi ani și patru luni de închisoare.

Instanța a aflat că Phillips renunțase la locul de muncă pentru a se dedica îngrijirii mamei sale cu normă întreagă, în lunile premergătoare decesului acesteia, survenit la 8 martie 2023.

Cum şi-a congelat mama moartă

Cauza decesului femeii rămâne necunoscută. După ce aceasta a încetat din viață, Phillips a cumpărat un congelator orizontal și l-a folosit pentru a-i păstra trupul în sufrageria locuinței.

Instanța a aflat că trupul era acoperit cu o pătură cu imprimeu de leopard și a fost găsit alături de trandafiri și o felicitare de ziua de naștere pe care scria „Pentru mama, de la Christopher și Tina”. Tina este câinele familiei.

Phillips a încasat în total 78.190,92 de lire sterline sub formă de pensie şi alte ajutoare sociale după decesul mamei sale.