Cel mai bogat om din Africa investește 800 de milioane $ într-o fabrică gigantică de ciment, după un acord cu o companie chineză

2 minute de citit Publicat la 19:49 03 Aug 2026 Modificat la 20:05 03 Aug 2026

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote. Sursa foto: Getty Images

Aliko Dangote, cel mai bogat miliardar din Africa, a semnat un contract în valoare de 800 de milioane de dolari cu grupul chinez Sinoma pentru extinderea fabricii de ciment Dangote din Itori, Nigeria. Investiția va dubla capacitatea anuală de producție a fabricii, de la șase milioane la 12 milioane de tone metrice de ciment, scrie Business Insider.

Acordul a fost semnat oficial de Aliko Dangote, președintele și directorul general al Dangote Group, și de Lin Zhong, președintele Sinoma.

Prin această extindere, Dangote Cement vrea să răspundă cererii tot mai mari de pe piața locală, dar și să își mărească exporturile către alte țări.

Proiectul susține, totodată, politica Guvernului federal din Nigeria, care acordă prioritate folosirii betonului în construirea infrastructurii rutiere naționale.

Producția fabricii de ciment va fi dublată

Dublarea capacității de producție ar urma să consolideze poziția Nigeriei ca unul dintre principalele centre industriale ale Africii și să încurajeze schimburile comerciale în regiune.

Investiția va deveni, de asemenea, o componentă importantă a strategiei de dezvoltare pe termen lung a companiei și ar putea contribui la diversificarea economiei nigeriene.

Într-o declarație citată de Vanguard, Aliko Dangote a afirmat că investiția marchează un nou pas important în consolidarea industriei din Nigeria.

„Această investiție de 800 de milioane de dolari reprezintă un nou pas curajos în angajamentul nostru de a consolida baza industrială a Nigeriei și de a ne întări poziția de lider în industria cimentului din Africa”, a declarat președintele și directorul general al Dangote Group.

Impactul economic și obiectivele Dangote Cement pentru 2030

Proiectul este important și pentru atingerea obiectivului stabilit prin strategia „Vision 2030” a Dangote Cement. Compania își propune să ajungă la o capacitate anuală de producție cuprinsă între 90 și 100 de milioane de tone metrice.

Pe lângă creșterea cantității de ciment produse, extinderea fabricii ar urma să aducă venituri importante în valută și să creeze noi locuri de muncă.

După finalizarea lucrărilor, fabrica extinsă va deveni unul dintre principalele centre de export ale companiei și va furniza ciment pe piețele de pe întregul continent african.

Potrivit Vanguard, președintele Sinoma, Lin Zhong, a declarat că proiectul va consolida rolul Nigeriei în industria regională.

„Extinderea fabricii din Itori nu numai că va crește capacitatea de producție, dar va consolida și poziția Nigeriei ca centru strategic de producție și export pentru continentul african”, a spus acesta.

Lin Zhong a adăugat că Sinoma va folosi tehnologie avansată și experiența acumulată la nivel internațional pentru realizarea proiectului.

„Sinoma își va pune la dispoziție expertiza inginerească de nivel mondial, tehnologia avansată și experiența globală pentru a asigura finalizarea cu succes a acestui proiect, la cele mai înalte standarde”, a afirmat el.

Colaborarea dintre cele două companii ar urma să contribuie la dezvoltarea unor capacități industriale sustenabile și la susținerea creșterii economice în Africa.