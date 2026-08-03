​O femeie a găsit o broască râioasă în salata cumpărată din magazin. Ecologiștii italieni s-au dus la ea acasă ca să salveze animalul

Femeia, chiar înainte să ducă salata la gură, a observat o broască printre frunze din castron. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie din localitatea Monza, în Italia, a găsit o broască râioasă într-o pungă de salată pe care a cumpărat-o dintr-un supermarket. Animalul a fost apoi eliberat în iazul din parcul Monza.

Femeia a cumpărat punga de salată de la raionul de refrigerare al unui supermarket din Monza. Se pare că nimeni nu a observat animalul, nici persoana care a cules salata, a împachetat-o ​​și a scos-o la vânzare, nici persoana care a cumpărat-o, a turnat-o într-un bol de salată și a așezat-o pe masă, la prânz. Din fericire, cumpărătoarea, chiar înainte să ducă salata la gură, a observat o broască printre frunze. În ciuda șocului și poate chiar a unui mic dezgust, femeia a ridicat animalul folosind două bucăți de carton. Apoi a aşezat-o într-un recipient de plastic acoperit cu o plasă, a lăsat un strat de apă pe fund și apoi a căutat ajutor, relatează publicaţia Fanpage.

Cazul ei a ajuns astfel la filiala Monza a ENPA și la Gărzile Ecologice Voluntare. De îndată ce și-au dat seama ce s-a întâmplat, Gărzile s-au dus la casa femeii și au salvat broasca pe care apoi au dus-o la Parcul Canin Monza, administrat de ENPA.

Acolo, un voluntar a identificat specia: este vorba de un Bufotes balearicus, adică o broască râioasă verde reprezentând o specie protejată, prezentă și în parcul Monza. Voluntarii ENPA au eliberat-o în iazul Oazei de Biodiversitate. Acum va avea o casă potrivită, confortabilă, mai potrivită nevoilor sale decât o pungă cu salată. Femeia care a găsit broasca în salata ei a declarat că a raportat incidentul la supermarketul de unde a cumpărat-o.