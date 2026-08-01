Măsuri de criză anunțate de Peter Magyar. Bugetarii vor lucra de acasă, se suspendă iluminatul public, metroul și tramvaiele încetinesc

eter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori. FOTO: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat o serie de măsuri extraordinare, după ce producția de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, față de capacitatea normală de 2.000 MW. Autoritățile avertizează că, pe parcursul weekendului, centrala ar putea fi oprită complet. Deși marii consumatori au anunțat reduceri voluntare ale consumului de energie, acestea nu sunt suficiente pentru a compensa oprirea centralei, potrivit telex.hu.

În acest context, Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori și a anunțat că, în situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali. Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.

Printre celelalte măsuri anunțate se numără suspendarea traficului feroviar de marfă între orele 17:00 și 22:00, în fiecare zi, începând de luni, extinderea telemuncii pentru angajații din administrația publică, acolo unde este posibil, precum și recomandarea ca firmele private să adopte aceeași măsură. Totodată, va fi oprit iluminatul exterior al tuturor instituțiilor de stat, iar populația este îndemnată să consume apă doar atât cât este strict necesar.

Zvonuri privind reținerea apei pe Dunăre

Guvernul de la Budapesta a respins, în același timp, zvonurile potrivit cărora debitul Dunării ar fi scăzut dramatic din cauza unor lucrări efectuate pe fluviu. Într-un comunicat publicat sâmbătă, Direcția Generală Națională pentru Managementul Apelor din Ungaria avertizează că, în ultimele zile, au circulat numeroase informații false care pot induce populația în eroare.

Printre acestea se numără afirmația potrivit căreia, pe sectorul superior al Dunării, există apă din belșug, iar problemele ar fi cauzate de o gestionare defectuoasă în Ungaria. O altă teorie falsă susține că statele din amonte, precum Austria sau Slovacia, „rețin” apele Dunării, motiv pentru care în Ungaria nu ar mai exista suficientă apă.

„În realitate, Dunărea este un curs de apă internațional, astfel încât niciun stat nu poate dispune în mod nelimitat de resursele sale de apă. Utilizarea resurselor de apă ale Dunării este reglementată pe mai multe niveluri: prin convenții internaționale, legislația Uniunii Europene, acorduri bilaterale între state și reglementările naționale privind gospodărirea apelor”, se arată în comunicat.

Potrivit autorității, debitul natural actual al Dunării este gestionat în regim de „funcționare în fir de apă” (run-of-river), ceea ce înseamnă că volumul de apă care intră este evacuat aproape neschimbat către sectoarele din aval. În prezent însă, debitul natural este mai redus decât toate valorile înregistrate anterior. Barajele și hidrocentralele pot doar să atenueze pe termen scurt variațiile de debit sau să asigure o stocare temporară a apei, însă nu pot reține pe termen lung întregul volum al fluviului.

„Principala cauză a nivelurilor extrem de scăzute ale apei este, în general, deficitul de precipitații din bazinul hidrografic și, în consecință, debitul natural foarte redus, nu reținerea de durată a apei de către sistemele de baraje”, precizează instituția.

Autoritățile mai arată că, deși în Austria funcționează 12 baraje de acumulare, acestea pot oferi doar soluții temporare. În schimb, pe sectorul ungar al Dunării nu există niciun sistem de baraje care să permită acumularea unor volume importante de apă în perioadele cu debite ridicate, astfel că regimul hidrologic al fluviului depinde în mod direct de evoluția debitului natural.

Circulația metroului și a tramvaielor, restricționată

Primăria Budapestei a anunțat că trenurile de metrou și tramvaiele vor circula cu viteză redusă, măsură care ar urma să aducă economii de aproximativ 15 MWh de energie pe zi. Totodată, troleibuzele electrice vor fi înlocuite temporar cu autobuze alimentate cu motorină.

Situația ar putea deveni și mai dificilă la mijlocul săptămânii viitoare, când există posibilitatea ca producția de energie a centralei nucleare de la Paks să fie oprită complet, un scenariu fără precedent în Ungaria. Premierul Peter Magyar a declarat că nu există niciun pericol nuclear, însă a avertizat că criza energetică s-ar putea prelungi timp de mai multe săptămâni.

Pe fondul temperaturilor extreme, presiunea asupra sistemului energetic continuă să crească. Vineri, la Budapesta, au fost înregistrate 39,4 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură din ultimii 100 de ani. Sâmbătă este așteptat vârful valului de căldură, cu maxime de 39-40 de grade în unele regiuni ale țării.

Autoritățile avertizează și asupra creșterii concentrației de ozon la nivelul solului, favorizată de radiațiile solare intense. Acest fenomen poate provoca probleme respiratorii în special persoanelor sensibile la ozon. Pentru județele ungare aflate la granița cu Arad și Timiș a fost emis cod roșu de caniculă, iar în regiunile învecinate județelor Bihor și Satu Mare este în vigoare un cod portocaliu.