Peter Magyar nu exclude raționalizarea consumului de energie: "Ungaria nu s-a mai aflat într-o asemenea criză energetică”

Péter Magyar a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă la Centrala Dunamenti, că Ungaria nu s-a mai aflat niciodată într-o situație energetică precum cea actuală. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Péter Magyar, nu exclude introducerea unor restricții privind consumul de energie în rândul populației, în contextul unei crize energetice fără precedent provocate de secetă. Nivelul record de scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic, iar Centrala Nucleară de la Paks ar putea fi oprită complet până luni, potrivit Magyar Nemzet.

Péter Magyar a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă la Centrala Dunamenti, că Ungaria nu s-a mai aflat niciodată într-o situație energetică precum cea actuală. Premierul a declarat că, în prezent, Centrala Nucleară de la Paks încă funcționează, însă este de așteptat să fie oprită până luni.

„În prezent, nivelul Dunării se află deja la -124 de centimetri, iar la -134 de centimetri Centrala de la Paks trebuie oprită”. El a adăugat că, potrivit prognozelor, în următoarele săptămâni centrala nu va putea fi repornită.

El a precizat că, în fiecare zi, vârful de sarcină al rețelei este între orele 17 și 22, iar în acest interval premierul le-a cerut tuturor să folosească cât mai puțină energie posibil.

În ceea ce privește aprovizionarea cu carburanți, Péter Magyar a declarat că rafinăria din Százhalombatta funcționează la puțin peste 50% din capacitate, urmând să atingă capacitatea deplină, cel mai probabil, în septembrie.

„Centrala Dunamenti și Mol au făcut deja, după 2018, ceea ce nu s-a făcut la Paks. După ce vom trece de aceste probleme, vom investiga cine este responsabil pentru faptul că această dezvoltare nu a fost realizată la centrala nucleară”

Péter Magyar a amenințat companiile

În ceea ce privește marii consumatori, premierul a subliniat că MOL s-a angajat voluntar să își reducă consumul cu 65 de megawați-oră, după care i-a amenințat pe marii consumatori.

„Le transmit că toată lumea are de câștigat dacă acceptă voluntar să își reducă consumul”, a declarat el și a adăugat că, în curând, guvernul va avea posibilitatea de a deconecta marii consumatori.

Premierul ungar a încercat să liniștească populația spunând că în Italia carburanții sunt și mai scumpi. Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor referitoare la aprovizionarea cu carburanți și la reintroducerea prețului plafonat, Péter Magyar a subliniat că trebuie procedat cu foarte multă precauție, iar rezervele strategice pot fi folosite doar în cazul în care importurile se opresc complet.

În cele din urmă, în contextul lipsei de apă, premierul le-a cerut tuturor ca, în următoarele zile, să înceteze udarea grădinilor, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor.

Răspunzând la o întrebare, el a subliniat, de asemenea, că nu poate fi exclusă limitarea alimentării cu energie electrică a populației, amintind că și în timpul valului de căldură precedent a existat un astfel de exemplu.

Hernádi Zsolt, președintele-director general al Mol, a subliniat, la rândul său, că în Ungaria există suficient combustibil, iar aprovizionarea este asigurată. Recent, compania a solicitat ajutorul statului pentru ca autoritățile competente din domeniul gospodăririi apelor să construiască o stație de pompare, asigurând astfel funcționarea rafinăriei și a centralei.

„Putem asigura funcționarea rafinăriei chiar și în condiții extreme”, a declarat șeful Mol. El a adăugat că, în același timp, compania se pregătește și pentru situația în care, începând din ianuarie, nici Mol nu va mai putea cumpăra petrol și gaze naturale din Rusia. În ceea ce privește aprovizionarea, el a spus că există probleme în cazul motorinei, deoarece, din cauza situației din strâmtoarea Ormuz și a absenței exporturilor rusești, aproape 40% din motorina de pe piața mondială a dispărut.

Potrivit lui Hernádi Zsolt, piața motorinei va rămâne tensionată aproximativ până la jumătatea lunii septembrie.

Centrala nucleară de la Paks ar putea fi oprită

Din cauza căldurii persistente, sistemul energetic al Ungariei a ajuns într-un moment critic. La Centrala Nucleară de la Paks a fost necesară, inițial, doar reducerea puterii, însă până luni Centrala de la Paks ar putea fi oprită complet, ceea ce, împreună cu avaria de la Centrala Dunamenti, înseamnă deja o pierdere de capacitate de aproape 2.400 de megawați pentru țară.

âPotrivit premierului, aprovizionarea este în continuare asigurată prin importuri și centralele pe gaz de rezervă, însă experții avertizează în privința achiziției de energie electrică mai scumpe și a unor restricții care i-ar putea afecta pe marii consumatori industriali.

După cum se știe, premierul a anunțat chiar ieri că blocul avariat al Centralei Dunamenti ar putea fi repornit chiar duminică. Reconectarea ar putea readuce în sistemul energetic maghiar o capacitate de producție de 380 de megawați, reprezentând aproape o cincime din capacitatea de la Paks.