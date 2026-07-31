700.000 au fost aruncați în mare, în Italia. Turiștii s-au repezit să adune bancnotele ajunse pe plajă

Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea ca banii să fie legați de o tranzacție ilegală. Foto: Getty Images

Scene neobișnuite s-au petrecut pe plaja Marina di Ragusa, din sudul Italiei, unde mai multe pachete cu bani au fost aruncate în mare dintr-o ambarcațiune. Împinse de curenți, bancnotele au ajuns până la mal, iar zeci de turiști s-au grăbit să le adune înainte ca autoritățile să intervină, potrivit tg24.sky.it.

Potrivit presei italiene, polițiștii, carabinierii, Garda Financiară și Garda de Coastă au recuperat aproape 700.000 de euro și au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența banilor și motivele pentru care aceștia au fost aruncați în apă.

Barca a rămas fără combustibil

Din primele informații reiese că o ambarcațiune de mici dimensiuni, cu patru persoane la bord, a rămas fără carburant în apropierea portului Marina di Ragusa. Doi dintre ocupanți au plecat spre port pentru a cumpăra benzină, în timp ce un adult și un adolescent au rămas în barcă.

În acest timp, curenții au împins ambarcațiunea spre țărm, iar oamenii aflați pe plajă, temându-se că aceasta s-ar putea răsturna, au alertat Garda de Coastă.

Bancnote aruncate în mare la sosirea autorităților

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care echipajul Gărzii de Coastă s-a apropiat de barcă, cei doi ocupanți rămași la bord au început să arunce în apă mai multe pachete cu bancnote.

Valurile au dus banii până pe plajă, unde numeroși turiști au început să îi strângă. Intervenția rapidă a autorităților a dus la izolarea zonei, recuperarea banilor și identificarea persoanelor care luaseră bancnotele.

Pachetele conțineau bancnote cu valori cuprinse între 5 și 100 de euro.

Aproape 700.000 de euro au fost recuperați

Autoritățile au confiscat o sumă care se apropie de 700.000 de euro, însă nu exclud posibilitatea ca o parte dintre bancnote să nu fi fost recuperate.

Atât ambarcațiunea, cât și întreaga sumă găsită au fost puse sub sechestru.

Trei persoane, reținute

Trei adulți au fost reținuți în acest caz. În barcă se afla și un adolescent care, potrivit informațiilor preliminare, nu este rudă cu niciunul dintre cei trei bărbați.

Ambarcațiunea a fost tractată în portul Marina di Ragusa și percheziționată de specialiști.

Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul ambarcațiunii și să stabilească eventualele contacte pe care ocupanții le-au avut înainte de incident. Deocamdată, nu se cunoaște proveniența banilor și nici motivul pentru care aceștia au încercat să scape de ei odată cu apariția Gărzii de Coastă.

Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea ca banii să fie legați de o tranzacție ilegală, însă până în acest moment autoritățile italiene nu au prezentat concluzii oficiale.