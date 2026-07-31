Taxele pe benzină în România sunt mai mari decât valoarea ei comercială: „Statul transformă cel mai ieftin produs în cel mai scump”

La 31 iulie 2026, benzina costa în România 1,785 euro/litru, faţă de 1,540 euro în Bulgaria, 1,666 euro în Ungaria şi 1,667 euro în Polonia. Foto: Profimedia Images

Benzina din România este mai ieftină decât în Bulgaria, Ungaria sau Polonia. Asta înainte să fie aplicate taxele. Atunci când se adaugă accizele, TVA și alte taxe fiscale, românii ajung să plătească cel mai mult la pompă. România a atins astfel „performanța” de a transforma un avantaj comercial într-un dezavantaj, potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, relatează Agerpres.

„România are cea mai ieftină benzină din zonă. Până când statul ajunge la pompă. România reuşeşte o performanţă greu de explicat consumatorului: are cea mai ieftină benzină înainte de aplicarea taxelor la vedere, dar cea mai scumpă benzină la pompă dintre statele analizate din Europa Centrală şi de Est”, a scris specialistul în energie.

Astfel, românii nu plătesc mai mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină este taxată scump, potrivit analizei AEI.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Dumitru Chisăliță a declarat că soluția pentru ieftinirea benzinei este la îndemâna politicienilor, care pot schimba sistemul de taxare „excesivă” din prezent.

„Ne întrebăm când ne întoarcem din excursie din Grecia sau Bulgaria de ce prețul benzinei e atât de mic în Bulgaria și de ce în România e atât de mare. Explicația e foarte simplă: dacă scoatem toate taxele la vedere în momentul de față ajungem să avem o benzină mai ieftină.

Am calculat ce se întâmplă cu benzina dacă scoatem taxele, respectiv acciza și TVA, și o să vedem că avem cea mai ieftină benzină, mai ieftină cu 3% decât în Bulgaria, cu 5% mai ieftină decât în Bulgaria. Mai mult de jumătate din alimentarea noastră înseamnă TVA și acciză care merg la bugetul de stat.

E foarte important să vedem că România nu e neapărat tributară conflictului din Marea Neagră sau Orientul Mijlociu, avem o foarte mare posibilitate să rezolvăm această scumpire exagerată printr-o regândire a sistemului fiscal, fără să spunem că nu putem pentru că. Ba putem, tocmai pentru că avem acest sistem fiscal excesiv în România, ceea ce înseamnă că da, sunt lucruri care pot fi făcute.”

Cât costă benzina astăzi

La 31 iulie 2026, benzina costa în România 1,785 euro/litru, faţă de 1,540 euro în Bulgaria, 1,666 euro în Ungaria şi 1,667 euro în Polonia. Motorina ajunsese la 1,984 euro/litru, fiind, de asemenea, cea mai scumpă din grupul regional.



Înainte de accize, TVA şi celelalte taxe fiscale vizibile, benzina costa în România numai 0,890 euro/litru. Este mai ieftină decât în Ungaria, unde preţul este de 0,916 euro/litru, decât în Bulgaria, cu 0,920 euro/litru, şi decât în Polonia, cu 0,934 euro/litru.

Taxele care se aplică benzinei sunt mai mari decât valoarea sa comercială și însumează 0,895 euro.



„Cu alte cuvinte, rafinarea, aprovizionarea, biocomponentul, transportul, depozitarea, distribuţia şi marjele comerciale conduceau în România la cel mai mic preţ înainte de taxarea directă dintre ţările comparate. După aceea venea statul.

Statul transformă avantajul într-un dezavantaj. Peste cei 0,890 euro/litru se adăugau în România 0,895 euro taxe la vedere (accize şi TVA), depăşind chiar valoarea comercială a benzinei.

Din preţul final de 1,785 euro/litru, statul lua puţin mai mult decât întregul lanţ care producea, importa, transporta pe mare, rafina, transporta în ţară, depozita şi vindea carburantul”, explică preşedintele AEI.



El adaugă că în Bulgaria taxele însumează aproximativ 0,620 euro/litru, în Ungaria, 0,750 euro, iar în Polonia, 0,733 euro.



Faţă de Bulgaria, România porneşte cu un avantaj: benzina fără taxele la vedere e mai ieftină cu aproximativ 3 eurocenţi/litru. Dar fiscalitatea românească e mai mare cu circa 27,5 eurocenţi. Avantajul comercial este şters, iar la pompă apare un dezavantaj de 24,5 eurocenţi/litru.



„Pentru un rezervor de 50 de litri, românul plătea cu 12,25 euro mai mult decât bulgarul. Nu pentru că benzina românească era mai scumpă înainte de taxare. Dimpotrivă, era mai ieftină. Diferenţa era încasată aproape integral de stat”, se arată în analiză.

Jumătate din rezervor e carburant, iar cealaltă jumătate e fiscalitate

La preţul de 9,36 lei/litru din România, benzina fără taxele la vedere valorează aproximativ 4,67 lei. Accizele şi celelalte taxe fixe adaugă 3,07 lei, iar TVA încă 1,62 lei. Rezultatul dintr-un litru de benzină, aproximativ 4,69 lei reprezintă taxele la vedere. La un plin de 50 de litri, românul plăteşte 468 de lei, dintre care aproximativ 234,5 lei ajung la stat. Jumătate din rezervor e carburant, iar cealaltă jumătate e fiscalitate, a explicat Chisăliţă.

Președintele AEI a atras atenția și asupra unui mecanism fiscal ignorat: TVA se aplică inclusiv peste acciză.

Statul introduce acciza în preţ, apoi aplică TVA şi asupra acesteia. Românul nu achită doar o taxă, ci plăteşte o taxă aplicată peste altă taxă.



De aceea, orice majorare a accizei produce două efecte: creşte direct preţul carburantului; creşte şi suma încasată ulterior din TVA. Cu cât acciza este mai mare, cu atât statul colectează mai mult TVA. Iar atunci când carburantul se scumpeşte, statul devine principalul beneficiar ai scumpirii.



„Ni se spune mereu că benzina şi motorina sunt scumpe din cauza petrolului, a cotaţiilor Platts, a războaielor, a cursului valutar sau a rafinăriilor. Toate acestea contează. Dar cifrele din 31 iulie arată că nu reprezintă întreaga explicaţie.

România avea cea mai ieftină benzină înainte de taxele fiscale vizibile şi, simultan, cea mai scumpă benzină la pompă din regiunea analizată. Această contradicţie nu poate fi pusă pe seama petrolului internaţional, a rafinăriilor sau a comercianţilor. Este rezultatul unei decizii fiscale.

România nu are o problemă de competitivitate la benzină înainte de taxare. Statul ia cel mai ieftin produs din grupul analizat şi îl transformă, prin accize şi TVA, în cel mai scump”, a conchis, în final, preşedintele AEI.