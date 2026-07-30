Vârful de consum de energie, estimat joi seară la circa 7.200 MW. Săptămâna viitoare ar putea ajunge la 7.800 MW

2 minute de citit Publicat la 22:00 30 Iul 2026 Modificat la 22:00 30 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Vârful de consum de energie electrică era estimat pentru joi seară la aproximativ 7.200 MW, urmând ca săptămâna viitoare, odată cu instalarea valului de caniculă, consumul de la vârful de seară să crească treptat până la 7.800 MW, a anunțat Transelectrica, notează Agerpres.

Compania a explicat cum face față sistemul acestei presiuni.

„În aceste condiţii de presiune, echilibrarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităţilor tehnice ale reţelei electrice europene şi ale pieţei regionale. Reţeaua Electrică de Transport naţională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export”, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să fie asigurată funcționarea SEN în parametri de siguranță.

Reprezentanții Transelectrica atrag atenția că actualele condiții de secetă și caniculă afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare atât asupra sistemelor electroenergetice, cât și asupra pieței regionale de energie.

Totodată, începând cu 3 august, vor intra în SEN, în regim de probe, noi capacități de producție a energiei electrice – fotovoltaice și de stocare –, însumând aproape 300 MW.

A doua ședință a Comandamentului Energetic într-o singură săptămână

În contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă și al posibilității opririi Unității 2 – în funcție de evoluția din următoarele zile a condițiilor tehnice, pe fondul debitului redus al Dunării –, dar și al valului de caniculă prognozat, Ministerul Energiei a convocat joi după-amiază, la sediul Dispecerului Energetic Național, a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic.

La reuniune au participat președintele ANRE, George Niculescu, vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, precum și toate entitățile relevante din cadrul SEN.

În cadrul ședinței, condusă de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică și disponibilitatea capacităților de producție.

Au fost prezentate, de asemenea, măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în siguranță și fără întreruperi a SEN pe toată durata episodului de caniculă, suprapus peste indisponibilitatea capacității de producție nucleară și peste capacitatea hidroelectrică redusă din cauza secetei.

Potrivit comunicatului, specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru a menține echilibrul dintre producție și consum, fiind pregătiți să opereze în siguranță sistemul chiar și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară.

Cum arăta mixul energetic joi seară

Potrivit datelor afișate în timp real de Transelectrica, joi seară România producea 5.272 MW de energie electrică și consuma 7.142 MW. Din totalul producției, 31,28% era asigurat din surse hidro (1.647 MW), 25,6% din hidrocarburi (1.351 MW), 18,04% din cărbune (955 MW), 12,94% din surse nucleare (685 MW), 6,16% din instalații de stocare (326 MW), 4,72% din surse eoliene (250 MW) și 1,29% din biomasă (68 MW).

Cauza: seceta și debitul scăzut al Dunării

Anterior, Administrația Națională „Apele Române” preciza că țara traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, cu atât mai mult cu cât nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

Debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, era joi de 1.600 mc/s, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august – aproape de minimul istoric consemnat în 1985, de 1.400 mc/s.

Tocmai din cauza debitului scăzut al Dunării, Unitatea 1 de la CNE Cernavodă a fost oprită controlat marți dimineață.