Bugetul Rabla Auto 2026 pentru mașinile electrice a fost epuizat în 10 zile de la lansare

Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat / sursa foto: Getty Images

Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice în programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat joi, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.

"Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei", a precizat instituţia.

Pentru autovehiculele cu motor termic şi hibrid, înscrierile continuă.

În total, în cadrul celor trei componente ale programului (autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic şi motociclete) au fost depuse până acum 18.628 de dosare.

"Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziţia de autovehicule electrice, în funcţie de numărul beneficiarilor care renunţă la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcţie de execuţia şi performanţa celorlalte programe finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Orice sumă care va deveni disponibilă şi orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public", a precizat ministerul de resort.

În cadrul actualei ediţii a programului Rabla, interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziţionării motocicletelor şi motocicletelor electrice fiind epuizat în nouă minute.

Persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.