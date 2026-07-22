Clădirea primei fabrici de mașini din România va fi transformată într-un hub cultural. Proiectul este finanțat cu 42 de milioane de lei

Casa MARTA, situată aproape de zona centrală a municipiului Arad, a fost construită între 1900 şi 1910 / sursă foto: Agerpres

Clădirea în care a funcţionat prima fabrică de maşini de pe teritoriul actual al României va fi transformată într-un hub cultural, printr-un proiect cu o finanţare de 42 de milioane de lei, aprobat, miercuri, de Consiliul Local al Municipiului Arad, potrivit Agerpres.

Proiectul "Casa Marta, patrimoniu viu pentru comunitate" şi cheltuielile legate de acesta au fost aprobate cu unanimitate de voturi, ca ultimă etapă înainte de semnarea contractului de finanţare pentru 34 de milioane de lei, bani europeni nerambursabili. Semnarea finanţării va avea loc în următoarele săptămâni, iar diferenţa până la costurile totale de aproximativ 42 de milioane de lei va fi acoperită cu fonduri locale.

Proiectul, care trebuie implementat în următorii trei ani şi jumătate, vizează reabilitarea fostei clădiri administrative a primei fabrici de maşini de pe teritoriul actual al ţării şi transformarea acesteia într-un hub cultural şi spaţiu multifuncţional pentru comunitate.

Casa MARTA, situată aproape de zona centrală a municipiului Arad, a fost construită între 1900 şi 1910 şi este monument istoric de categorie B.

În urmă cu câţiva ani, clădirea şi terenul aferent au fost donate municipalităţii de compania Astra Rail, imobilul aflându-se în perimetrul fostului producător de vagoane de marfă.

Conform proiectului de reabilitare, imobilul va găzdui un muzeu, săli de evenimente, Casa de Cultură a Studenţilor, spaţii de studiu muzical, ateliere de restaurări şi creaţie artistică, un punct informatic, un magazin de suveniruri, birouri administrative, o sală de dans.

Pe lângă lucrările de reabilitare, proiectul finanţează trei programe ale Hub Cultural "mARTA", între anii 2027 şi 2029.

Primele demersuri pentru reabilitarea Casei MARTA au fost făcute în urmă cu patru ani, când Primăria Arad a obţinut de la Institutul Naţional al Patrimoniului o finanţare pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice, necesară implementării proiectului.

În prezent, clădirea în stil Art Nouveau se află într-o stare avansată de degradare, atât la interior, cât şi la exterior, deoarece în ultimele două decenii nu s-au desfăşurat activităţi în incintă.

"Degradările sunt active, de intensitate critică, ce necesită intervenţia urgentă. Astfel, se impune restaurarea, consolidarea, reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric şi amenajarea terenului aferent, asigurarea unor funcţiuni adecvate, cu respectarea şi conservarea elementelor constructive, asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a unor activităţi culturale, muzeale, de menţinere vie a interesului pentru istoria industrială locală şi naţională", informa Primăria Arad încă din 2022.

M.A.R.T.A. este acronimul pentru Magyar Automobil Részvény Társaság Arad, care a fost şi prima fabrică de automobile în Regatul Ungar, înfiinţată ca sucursală a firmei americane Westinghouse, prin intermediul filialei franceze din Le Havre. Firma producea diferite modele de autoturisme printre care şi un autoturism autohton denumit "Márta".

Pro Urbe Arad, asociaţie pentru protecţia patrimoniului urban, scrie pe site-ul său că fabrica exporta automobile în mai multe ţări europene, inclusiv în Anglia. În 1913, fabrica avea 280 de angajaţi, iar aici de produceau autoturisme, autobuze, camioane sau motoare pentru tracţiune feroviară.

Din 1915, în timpul Primului Război Mondial, la Arad s-au fabricat doar motoare de avion, iar după destrămarea Imperiului Austro-Ungar şi unirea Transilvaniei cu Regatul României, a luat fiinţă societatea Astra - prima fabrică română de vagoane şi motoare. Aceasta s-a realizat prin unirea fabricii de vagoane Weitzer cu fabrica MARTA. În anul 1926, fabricarea automobilelor la Arad a încetat, iar utilajele au fost mutate la Braşov, unde s-a înfiinţat Întreprinderea Aeronautică Română.