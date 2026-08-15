Un student din Oradea a câștigat un grant european de 60.000 de euro pentru a digitaliza transportul public dintr-un oraș din Moldova

Un student din Oradea a câștigat un grant european de 60.000 de euro pentru a digitaliza transportul public dintr-un oraș din Moldova. Sursa foto: Facebook/Primăria municipiului Bălți

La doar 20 de ani, un orădean a câștigat o finanțare europeană de 60.000 de euro pentru a digitaliza transportul public dintr-un oraș din Republica Moldova, relatează publicaţia Bihoreanul. Potrivit declaraţiilor sale, va fi creată o platformă, unde se vor colecta date de la vehiculele care dispun deja de GPS, acestea urmând să fie analizate cu ajutorul unui instrument de inteligență artificială (AI) pentru a estima momentul în care vehiculul ajunge în stație.

AI pentru autobuzele și troleibuzele din oraşul Bălţi, Republica Moldova

Șerban Pîrvulescu studiază Informatica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca şi este fondatorul companiei de software Zexsoft. El a obţinut un grant european de 60.000 de euro pentru o platformă menită să facă transportul public mai predictibil.

Compania tânărului din Oradea a fost selectată să implementeze proiectul Urban Way în oraşul moldovean Bălți. Potrivit sursei citate, firma Zexsoft este singura din România între cele 14 firme selectate pentru proiecte derulate în tot atâtea orașe europene.

Proiectul este finanțat prin RAPTOR 2026, un program al EIT Urban Mobility prin care orașe europene cu probleme concrete de transport sunt puse în legătură cu startup-uri și IMM-uri capabile să dezvolte și să testeze rapid soluții.

În Bălți, Zexsoft va crea mai întâi o platformă care să adune datele transmise de vehiculele de transport public dotate cu GPS. Ulterior, acestea vor fi analizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a estima cât mai precis momentul în care un autobuz sau troleibuz va ajunge în stație.

"Vom crea o platformă de date, unde vom colecta date de la vehiculele care au deja GPS și vom folosi un instrument AI pentru a prezice când ajunge vehiculul în stație", a declarat Șerban Pîrvulescu pentru Bihoreanul.

Bălți, al doilea oraș ca populație din Republica Moldova, după Chișinău, are aproape 91.000 de locuitori.

Proiectul va include și o componentă pentru autoritățile locale, care vor putea simula diverse situații, de la schimbarea condițiilor de trafic până la influența temperaturii, pentru a analiza cum poate fi îmbunătățit transportul public.

A treia componentă îi vizează direct pe călători. Datele generate de sistem vor fi integrate într-o aplicație deja existentă în oraşul Bălți și vor putea fi afișate și pe panourile electronice din stații.

Proiectul se derulează până în decembrie 2026, iar sistemul urmează să fie testat efectiv pe unul dintre traseele din oraș. Obiectivul este furnizarea unor informații mai precise despre transport și creșterea gradului de satisfacție a călătorilor. Ulterior, autoritățile publice din Bălți vor putea continua colaborarea cu compania Zexsoft, fondată de orădeanul Șerban Pîrvulescu.

Proiectul a fost testat și la Oradea

Tehnologia nu va rămâne însă doar în Republica Moldova. Zexsoft lucrează deja, din luna martie, împreună cu Oradea Transport Local, pentru a adapta Urban Way și la transportul public din municipiu.

"Colectăm date, deja avem 10 milioane de puncte de date și vom aplica ce facem la Bălți și în Oradea", a mai precizat Şerban Pîrvulescu.

Sistemul trebuie însă adaptat particularităților rețelei locale. Potrivit tânărului, tramvaiele din Oradea funcționează diferit față de vehiculele urmărite în cadrul proiectului de la Bălți, circulația lor fiind organizată inclusiv în funcție de intervalele dintre curse.

Pentru orădeni, beneficiul ar trebui să fie foarte concret: estimări mai precise privind sosirea tramvaielor și autobuzelor în stații și informații în timp real mai apropiate de ceea ce se întâmplă efectiv pe traseu.

"Timpi mult mai acurați privind ajungerea vehiculelor în stație, informații mai bune în timp real", a sintetizat Pîrvulescu avantajele pe care le-ar avea călătorii dacă Urban Way va fi implementată în Oradea.

Șerban Pîrvulescu și-a început afacerea pe când avea 16 ani

Șerban Pîrvulescu a lansat Zexsoft în 2022, când avea 16 ani. Compania are în prezent șase angajați, iar tânărul vrea să mărească echipa până la zece persoane până la sfârșitul anului, potrivit Bihoreanul. Firma dezvoltă și alte produse software, printre care Fix Fiscal, o platformă care reunește servicii de facturare, plăți, vânzări și administrare fiscală.

Afaceristul s-a remarcat în informatică încă din liceu. Fost elev al Colegiului Național "Onisifor Ghibu" din Oradea, el a obținut în 2023 punctajul maxim, 100 din 100, la secțiunea C# a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației. Era atunci în clasa a XI-a și a terminat proba în aproximativ trei ore, deși concurenții aveau la dispoziție cinci ore.

În 2024 a obținut din nou medalie de aur la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației, precum și rezultate la Olimpiada Națională de Informatică, AcadNet și InfoEducație.