Autostrada Mării Negre va trece prin România. Turcia vrea să construiască un drum uriaș prin Bulgaria şi ţara noastră

Autostrada Mării Negre va trece prin România. Turcia vrea să construiască un drum uriaș prin Bulgaria şi ţara noastră. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria și Turcia pregătesc Autostrada Mării Negre, un proiect rutier de importanță majoră pentru regiune, pe care cele două state anunță că vor să îl extindă și în România, relatează Novinite. Cele două țări își propun să contribuie astfel la dezvoltarea Europei de Sud-Est. În plus, s-au purtat discuţii şi pentru o nouă cale ferată care va lega Bulgaria și Turcia, cu direcția spre România.

Autostrada Mării Negre, proiect susținut financiar de Turcia

Recent, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a avut o întrevedere la Sofia cu ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, și ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev.

Pe lângă proiectul despre noua cale ferată care va conecta trei state, discuțiile oficialilor au vizat, de asemenea, viitoarea autostradă de la Marea Neagră care va face legătura între Varna și Burgas, precum și extinderea planificată a acesteia către România. Uraloglu a declarat pentru Agenția de Știri a Bulgariei că se preconizează o participare activă a companiilor și specialiștilor din Turcia și Bulgaria la construcția drumului.

Ministrul turc a afirmat că proiectul este important pentru Ankara și că se estimează realizarea acestuia cu investiții turcești. El a indicat că proiectul ar putea fi implementat în cadrul unui parteneriat public-privat și că va avea o perspectivă pe termen lung.

"Pentru investitorii turci, nu este vorba doar de a veni, a construi drumul și a pleca", a spus Uraloglu, subliniind caracterul pe termen lung al investiției planificate.

Cele două țări au discutat și despre cooperarea în domeniul gestionării traficului aerian. Subiectul este deosebit de relevant în perspectiva concursului Eurovision 2027, care va avea loc la Burgas în luna mai a anului viitor și care este de așteptat să genereze o creștere semnificativă a numărului de vizitatori în orașul bulgăresc de la Marea Neagră.

În acest context, Bulgaria și Turcia au evidențiat importanța cooperării lor actuale în gestionarea traficului aerian, precum și rolul pe care Aeroportul din Istanbul l-ar putea juca în sprijinirea orașului Burgas pentru a face față afluxului preconizat de vizitatori internaționali care vor participa la concurs.

O nouă cale ferată va lega Bulgaria și Turcia, cu direcția spre România

Bulgaria și Turcia se pregătesc să își consolideze legăturile de transport și energie, inclusiv printr-o nouă rută feroviară care va traversa localitățile Edirne, Lesovo, Elhovo și Yambol, oferind astfel o conexiune alternativă la punctul de frontieră aglomerat Kapitan Andreevo-Kapıkule, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Novinite.

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a subliniat importanța proiectului în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Sofia cu ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu. La discuții a participat și ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev.

"Viitorul regiunii noastre va fi modelat tot mai mult de conectivitatea dintre Bulgaria și Turcia, ca motor al dezvoltării în Europa de Sud-Est, creând noi oportunități de schimb între Europa și Asia", a declarat Rumen Radev.

Cele două părți au convenit că această conectivitate este esențială nu doar în perioadele de criză, ci și pentru stabilitatea regională, schimburile economice și climatul investițional. S-au discutat oportunități de investiții în infrastructura rutieră, aeriană și feroviară, precum și în tehnologii digitale și în sectorul energetic.

În acest context, Radev a evidențiat proiectul liniei feroviare Edirne-Lesovo-Elhovo-Yambol. Ruta este menită să servească drept alternativă la conexiunea feroviară existentă prin punctul de frontieră extrem de aglomerat Kapitan Andreevo-Kapıkule, având potențialul de a îmbunătăți circulația mărfurilor și a pasagerilor între cele două țări.

Conectivitatea energetică a reprezentat un alt subiect major al întâlnirii. Bulgaria și Turcia au discutat despre cooperarea în ceea ce privește coridoarele de transport al energiei verzi și rutele pentru livrarea gazelor naturale către piețele europene.

Rumen Radev a descris conexiunea energetică transfrontalieră dintre Bulgaria și Turcia drept un element extrem de important pentru regiune.

De asemenea, el a menționat că măsurile luate pentru adaptarea acordului dintre compania bulgară de stat Bulgargaz și compania turcă BOTAŞ la condițiile actuale ale pieței generează deja un interes reînnoit pentru livrările de gaze din țările vecine prin intermediul acestei rute.