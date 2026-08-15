Ucraina a lansat aproape 600 de drone în Rusia şi a lovit centrul spațial Samara: S-au auzit explozii

2 minute de citit Publicat la 11:15 15 Aug 2026 Modificat la 11:45 15 Aug 2026

Ucraina a lansat aproape 600 de drone în Rusia şi a lovit cu o rachetă o zonă industrială din regiunea Samara. Sursa colaj foto: Telegram/Exilenova Plus

Armata ucraineană a lansat vineri seară aproape 600 de drone împotriva teritoriului rus, una dintre ele lovind o zonă industrială din regiunea Samara, situată la aproximativ 850 de kilometri sud-est de Moscova, au anunţat sâmbătă autorităţile locale, citate de EFE şi The Kyiv Independent, potrivit Agerpres. În urma bombardamentelor, s-au înregistrat explozii la o bază aeriană militară rusă unde sunt avioane MiG-31 care lansează rachete balistice Kinjal. Pe de altă parte, în cursul nopţii trecute, Forţele armate ale Federaţiei Ruse au atacat Ucraina cu aproximativ 200 de drone şi s-au înregistrat lovituri în 16 zone ale teritoriului ucrainean, notează Ukrainska Pravda.

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă baza aeriană militară rusă Savasleika, la circa 660 km de granița cu Ucraina, unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31 capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, au scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

În urma exploziilor, în zona bazei aeriene Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod, au fost observate incendii, a relatat canalul de monitorizare Exilenova Plus, pe Telegram.

A missile strike (Flamingo missiles, most likely) was carried out on the Progress Rocket Space Centre in Russia's Samara, potentially hitting the main workshop.



One of the goals of the strike is to disrupt the launches of the Russian Rassvet satellite system, which is called the… pic.twitter.com/qQC3t8hA6i — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2026

Mai multe explozii au fost raportate și în orașul rus Samara. Canalul a susținut că rachete de croazieră ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o importantă unitate de proiectare și producție aerospațială.

"Dragi locuitori ai regiunii Samara! Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei zone industriale", a scris Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul Samarei, pe reţelele de socializare. El a adăugat că serviciile de urgenţă sunt la faţa locului şi evaluează dacă există victime.

Primarul din Samara, Ivan Noskov, a confirmat că există persoane rănite care primesc asistenţă medicală, fără a specifica numărul, potrivit canalului Telegram Astra.

Alte canale independente au publicat imagini cu martori oculari care arătau instalaţii care ardeau într-un parc industrial, unde obiectivele atacului par a fi fabricile militare.

Între timp, în regiunea Moscovei, două persoane au fost rănite, între care un băiat de 9 ani care se află în stare gravă, din cauza unui atac cu drone. Nouă drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană.

Cei doi civili se aflau acasă când aeronava fără pilot s-a prăbuşit în clădire, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev, pe conturile sale de socializare.

În total, bateriile ruseşti de apărare aeriană au doborât 598 de drone ucrainene cu aripi fixe vineri seară, în 19 regiuni şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

Potrivit autorităţilor ruse, cel puţin 201 de civili au fost ucişi în iulie din cauza atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus şi a regiunilor ucrainene ocupate de Moscova.

Totodată, grupul independent rus Conflict Intelligence Team a estimat numărul victimelor civile de ambele părţi în iulie la 634, dintre care două treimi au fost cetăţeni ucraineni.