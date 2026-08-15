Claudiu Manda, către premierul Ilie Bolojan: "Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră un sacrificiu. Plecați"

Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, eurodeputatul Claudiu Manda, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că, în cele peste 100 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament, a aruncat România "dintr-o criză în alta" și îi cere să plece din funcție, potrivit Agerpres.

Acesta menționează, într-o postare pe Facebook, că România se află "pe minus", iar politicile guvernamentale au avut consecințe negative asupra economiei.

"Domnule Bolojan, au trecut mai bine de 100 de zile de când ocupați abuziv scaunul de premier. Peste 100 de zile în care ați aruncat România dintr-o criză în alta și ați numit austeritatea 'reformă'. Bilanțul dumneavoastră: România este pe minus. În timp ce economia Uniunii Europene a fost pe creștere în trimestrul al doilea, România a încheiat primele șase luni ale acestui an în contracție față de aceeași perioadă din 2025. PIB-ul a scăzut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier", a scris Manda, pe cunoscuta reţea socială.

Reprezentantul PSD a criticat, totodată, măsurile fiscale adoptate de Guvern, el acuzând că au fost transferate asupra populației costurile guvernării.

"Și acestea nu sunt doar procente într-un tabel. În spatele lor sunt oamenii care plătesc, în fiecare zi, costul acestei guvernări. România a ajuns la cea mai drastică scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. Pensiile au înregistrat cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. Inflația s-a dublat. România a depășit 510.000 de șomeri, iar într-un singur an numărul salariaților s-a redus cu 63.000. Românii plătesc mai mult, își permit mai puțin și trăiesc mai nesigur", a adăugat Claudiu Manda.

În finalul mesajului, secretarul general al PSD îi cere premierului să își asume un 'sacrificiu' și să plece din funcție.

"Ați făcut din sacrificiul românilor principala sursă de finanțare a incapacității acestui Guvern. Când nu vă ies calculele, mai tăiați un venit, mai puneți o taxă, mai cereți ceva. Dar factura pentru ambiția dumneavoastră de a rămâne la Palatul Victoria continuă să crească în fiecare zi. Am înțeles cu toții: în România lui Ilie Bolojan, toată lumea este vinovată. Mai puțin Ilie Bolojan. Ați cerut sacrificii unei țări întregi. Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră unul. Plecați", a mai subliniat europarlamentarul Claudiu Manda.

Potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), în semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.