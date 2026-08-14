<1 minut de citit Publicat la 20:26 14 Aug 2026 Modificat la 20:29 14 Aug 2026

Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici privind reamenajarea unui corp al Palatului Parlamentului. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a reaprobat vineri, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reamenajare și dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului", ca urmare a modificărilor legislative și tehnice intervenite pe parcursul derulării proiectului, conform Agerpres. Investiția are o valoare totală de aproximativ 224,2 milioane de lei, cu TVA inclus, din care circa 144,1 milioane de lei sunt alocați pentru lucrările de construcții-montaj.

Potrivit unui comunicat al Executivului, lucrările vizează reconfigurarea și adaptarea spațiilor interioare, hidroizolarea subsolului, instalațiile sanitare și de climatizare, instalațiile electrice și suplimentarea puterii electrice, infrastructura IT, precum și sistemele de control acces, supraveghere video și audio-video.

Valoarea totală a investiției este de circa 224,2 milioane lei, inclusiv TVA, din care aproximativ 144,1 milioane lei reprezintă construcții-montaj, precizează sursa citată.

"Valoarea rămasă de executat este de circa 136,6 milioane lei, inclusiv TVA, iar durata rămasă de execuție este de 4 luni. Beneficiarul investiției este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții «C.N.I.»- S.A. pe perioada realizării investiției", se evidențiază în comunicat.

Finanțarea obiectivului de investiții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MDLPA, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.