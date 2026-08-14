Resort de lux în Caraibe al lui Bill Gates, plin de gunoaie și echipamente stricate. Membrii clubului cer 100 de milioane $ despăgubiri

Miliardarul american Bill Gates (s), într-o mașinuță de golf. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Membrii unui resort de lux de 5 stele din Caraibe, deținut de Bill Gates, au dat în judecată compania miliardarului american care administrează locul și cer despăbugiri de 100 de milioane de dolari, nemulțumiți de calitatea serviciilor, informează Forbes.

Membrii Four Seasons Resort Nevis îl acuză pe proprietar că a lăsat complexul într-o stare de degradare profundă. În plângerea clienților resortului sunt menționate piscine care au plăci lipsă de gresie, gunoaie pe terenul de golf sau echipamente de fitness nefuncționale.

Astfel, Asociația membrilor de la Four Seasons Resorts Nevis a dat în judecată Nevis Peak Holdings, la o instanță din Delaware, SUA.

Nevis Peak deține în proprietate complexul de lux aflat la poalele unui vulcan în Pinney's Beach, din Caraibe.

Compania Nevis Peak este deținută, la rândul ei, de Cascade, o companie de investiții a familiei Gates, care a cumpărat complexul în urmă cu un deceniu.

Începând cu ianuarie 2022, Cascade deține, de asemenea, 71,25% din Four Seasons. Deși Four Seasons gestionează proprietatea, nu a fost numită ca pârât în proces. Totodată, compania Kingdom Holding, a prințul Alwaleed Bin Talal Alsaud din Arabia Saudită, are o participație de 23,75%.

Potrivit plângerii formulate în instanță, fiecare membru a plătit 100.000 de dolari pentru a intra la Four Seasons Resort Nevis, stațiunea de lux din Caraibe, cunoscută de mult timp ca loc preferat de celebrități precum Oprah Winfrey, Meryl Streep și Justin Trudeau. Apoi, aceiași membri plătesc peste 13.000 de dolari pe an pentru a continua să folosească locul, plus o taxă de administrare de 25% pentru orice lucrări efectuate de stațiune pentru ei și încă 15% pentru construcții majore.

În schimb, membrii clublui susțin că trăiesc într-un complex turistic în degradare, unde cărucioarele de golf sunt stricate, piscinelor le lipsesc plăcile, echipamentele din centrul de fitness sunt fie învechite, fie nefuncționale, iar gunoiul este împrăștiat atât pe terenul de golf, cât și pe terenurile din jurul complexului.