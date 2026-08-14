Focurile care au pârjolit Franța la Bordeaux ar fi fost puse intenționat. Sute de persoane sunt arestate, inclusiv un copil de 15 ani

4 minute de citit Publicat la 21:58 14 Aug 2026 Modificat la 21:58 14 Aug 2026

Incendiile care au ucis doi pompieri la Bordeaux, luna trecută, ar fi fost puse intenționat, spun autoritățile franceze. Foto: Getty Images

Aproape 500 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de a fi provocat incendii de vegetație în Franța de la începutul verii, au anunțat autoritățile, citate de The Guardian.

Informația vine în timp ce pompierii din șase țări europene se confruntă în continuare cu dezastrul provocat de flăcările ce se extind, alimentate de un nou val de caniculă.

Ministerul francez de Interne a comunicat că 474 de persoane, inclusiv 183 de minori, au fost reținute în dosare legate de incendiile de vegetație din țară, începând cu 1 iulie.

Aproximativ 70% dintre cei arestați sunt suspectați că au dat foc în mod deliberat, iar restul, că au făcut-o accidental.

Presa franceză a consemnat că un băiat de 15 ani a fost reținut în legătură cu un incendiu produs în apropierea aeroportului din Bordeaux, în care și-au pierdut viața doi pompieri, luna trecută.

În paralel, autoritățile au evacuat, vineri, peste 525 de persoane din localitatea Luglon, situată în regiunea sud-vestică Landes, după ce un nou incendiu de vegetație a cuprins aproape 1.100 de hectare de pădure de pini, uscată ca iasca, în mai puțin de 24 de ore.

„Situația este nefavorabilă, iar incendiul continuă să facă ravagii”, a declarat Gilles Clavreul, un oficial regional, precizând că 500 de pompieri sunt mobilizați în zonă flăcările și că șase aeronave de deversare a apei au fost trimise în ajutor.

Drumurile către localitate au fost închise.

Luglon se află la aproximativ 100 km sud-est de destinațiile de vacanță populare din Golful Arcachon și peninsula Lège-Cap-Ferret, unde două incendii uriașe au distrus peste 50.000 de hectare la sfârșitul lunii iulie, forțând evacuarea a până la 220.000 de persoane.

Incendii și în Croația și Germania. UE: Focurile se extind pe tot continentul

Un incendiu scăpat de sub control în Croația a ucis o persoană și a rănit alte cel puțin 40, distrugând case și forțând evacuarea a peste 1.000 de oameni, au declarat oficialii locali.

La nivel continental, UE a avertizat că focarele de incendii de vegetație „extreme” se întind în toată Europa.

Numeroase alte persoane au fost evacuate din sate din vestul Germaniei și sud-vestul Franței.

Mai mulți turiștii blocați au fost recuperați de pe plajele amenințate de flăcări în Grecia, iar armata a salvat vestigii istorice în Spania.

Trei din cinci europeni s-au confruntat, vineri, cu temperaturi de cel puțin 30°C și aproximativ 150 de milioane au suferit efectele a 35°C sau mai mult, notează The Guardian.



Oamenii de știință spun că declinul climatic provoacă fenomene meteorologice mai frecvente și mai extreme, evaporând apa din soluri și din căile navigabile, alimentând incendiile și ducând la mii de decese care, în alte condiții termice, nu ar fi avut loc.

Europa se încălzește cu aproximativ dublul ratei medii globale, iar Serviciul UE privind schimbările climatice, Copernicus, a avertizat în previziunile sale săptămânale asupra unor condiții „foarte extreme” într-o zonă extinsă din Europa Centrală și de Est.

Alte zone expuse sunt în sudul Marii Britanii, Irlanda, nordul Franței și sudul Suediei.

Media maximei termice din Europa de Vest a fost prognozată vineri la 31,2°C, cu 8°C peste ceea valorile tipice între anii 1961 și 1990, arată datele de la Reuters Climate Monitor.

Ce se știe despre noile incendii masive din Croația și Germania: Munițiile din WWII au început să explodeze

În vestul Germaniei, peste 2.000 de persoane și-au părăsit locuințele, vineri dimineață, pentru a se adăposti într-o școală primară din apropiere, după ce un incendiu de vegetație izbucnit în pădurea Hürtgen din apropiere s-a extins la câteva sute de metri de satul Gey.

„Acest incendiu de pădure amenință să lovească puternic comunitatea locală”, a postat pe rețelele de socializare Mona Neubaur, vicepremierul statului Renania de Nord-Westfalia.

Munițiile neexplodate din cel de-al Doilea Război Mondial au împiedicat eforturile de stingere a incendiilor.

Agenția de știri DPA a relatat că au fost auzite explozii ale acestor muniții, detonate de flăcări, iar pompierii au fost nevoiți să rămână departe de zonă, lângă de granița cu Belgia.

În Croația, incendiile de vegetație răspândite de vânturi puternice au lovit peste noapte orașul turistic Lokva Rogoznica de pe Coasta Dalmată. Poliția a anunțat că a localizat cadavrul unei persoane în timp ce căuta în zonele arse, vineri după-amiază.

Adăposturi de urgență au fost deschise în mai multe orașe din apropiere.

Dintre cele 36 de persoane tratate de serviciile de ambulanță din orașul Split, la aproximativ 25 de kilometri nord, 14 au fost internate la spital, iar șapte au avut răni care le-au pus viața în pericol, au declarat oficialii locali din domeniul sănătății.

„A fost un incendiu puternic, a măturat tot pe lângă el. Sunt pagube materiale uriașe”, a declarat vineri Slavko Tucaković, comandantul regional al pompierilor.

Prim-ministrul țării, Andrej Plenković, a vizitat zona sinistrată în apropiere de orașul Omiš, unde persoanele evacuate au fost adăpostite într-o sală de sport.

El a spus că incendiul este „unul dintre cele mai grave din ultimii ani”.

În Spania, pompierii au evacuat oseminte de regi din calea flăcărilor

În nord-estul Spaniei, o unitate a armatei a îndepărtat rămășițele a trei regi aragonezi din secolul al XI-lea din mănăstirea San Juan de la Peña, după ce locația a fost amenințată de un incendiu de vegetație.

Osemintele au fost duse la un muzeu din Huesca.

Incendiul, care a început luni, s-a intensificat joi, din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice, care au favorizat arderea a peste 9.000 de hectare.

A fost nevoie de evacuarea a 16 localități.

Un incendiu de vegetație mult mai mare din sudul Spaniei s-a agravat, de asemenea, joi. Flăcările au distrus până în prezent 31.000 de hectare în provincia Huelva și au determinat evacuarea a aproximativ 700 de persoane.

În nordul Greciei, o flotă de bărci mici a evacuat aproximativ 500 de turiști de pe plaje, joi, în condițiile în care un incendiu de pădure amenința Siviri și Fourka, două stațiuni populare din peninsula Halkidiki, la sud de orașul Salonic.

Frontul de foc lung de 3 kilometri, cu flăcări de până la 30 de metri înălțime, a fost adus sub control mai târziu în cursul zilei, a declarat șeful regional al protecției civile.

Echipajele au rămas în alertă pentru eventuale izbucniri. Doi pompieri răniți au fost transportați la spital, a adăugat serviciul de pompieri.