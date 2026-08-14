Peste 2000 de oameni au fost evacuați, în Croația, în zona turistică Omis, din cauza incendiilor uriașe

3 minute de citit Publicat la 18:55 14 Aug 2026 Modificat la 19:13 14 Aug 2026

Incendii masive lângă orașul croat Omis. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis, joi, un avertisment pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația.

MAE informează că, în această perioadă, Republica Croația se confruntă cu incendii masive de vegetație ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice: regiunea Split-Dalmația, localitatea Omiš.

Din cauza incendiilor, pot exista temporar disfuncții ale infrastructurii rutiere și rețelei electrice.

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În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate de incendii și să consulte paginile de Internet ale următoarelor entități:

Institutul Hidrometeorologic de Stat al Croației – https://www.meteo.hr

Clubul Automobilistic Croat - http://www.hak.hr/en

Compania Naţională Croată de Căi Ferate - https://www.hzpp.hr/en

Autoritatea Portuară Croată - http://www.portauthority.hr

Agenţia Croată de Aviaţie Civilă - http://www.ccaa.hr

Cel puțin 10 persoane au ajuns la Terapie Intensivă, după incendiile din Croația

Focurile de vegetație de pe coasta Croației au trimis cel puțin 10 persoane la Terapie Intensivă, alte câteva zeci fiind, de asemenea, rănite.

Euronews relatează că echipele de pompieri s-au luptat peste noapte cu unul dintre cele mai grave incendii din istoria țării.

Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate, în timp ce flăcările au distrus case și mașini la primele ore ale zilei de vineri.

Jurnaliștii AFP au văzut rămășițele înnegrite ale mai multor autovehicule arse de-a lungul drumurilor din apropierea orașului Omiš, unele fiind înconjurate de bălți argintii de metal topit sub căldura intensă.

În timpul unei vizite în zonă, prim-ministrul Andrej Plenković a subliniat pericolele incendiului și a lăudat eforturile pompierilor.

Premier croat: Focul se întinde cu viteza fulgerului

"Acest incendiu s-a răspândit cu viteza fulgerului. Ceea ce au reușit pompierii să salveze este cu adevărat un miracol", a declarat el reporterilor.

Plenković a subliniat că regiunea afectată este foarte dens populată, cu o localitate de 15.000 de rezidenți în care s-au dus să-și petreacă vacanța 12.000 de turiști.

Potrivit oficialilor, 40 de persoane au fost internate până acum la spitalul din Split, inclusiv un turist german și unul polonez.

Aproape 300 de pompieri au fost desfășurați peste noapte, dar au fost adesea depășiți de amploarea incendiului, potrivit șefului serviciului național, Slavko Tucaković.

"A fost înfricoșător chiar și să privești. Multe case, cafenele, restaurante, mașini și bărci care se aflau pe uscat au fost afectate", a declarat el la radioul național.

Turiștii din Croația fug din calea focului

Pompierii s-au luptat toată noaptea să limiteze dezastrul, presa locală difuzând imagini cu echipe care se confruntă cu "ziduri de flăcări".

Sute de turiști s-au numărat printre cei evacuați într-un adăpost înființat de Crucea Roșie, a declarat Ana Stejskal, directoarea organizației în orașul Omiš.

Multe alte adăposturi au fost deschise în orașele de coastă din apropiere, Split și Makarska, a anunțat Serviciul Croat de Pompieri și Salvare într-un comunicat.

"Oamenii au un pat, un duș, o toaletă și mâncare, dar este dificil de prezis cât va dura această situație", a spus Tomišlav Gojo, directorul Crucii Roșii din Split.

După ce patru bombardiere cu apă Canadair au fost desfășurate în zori, autoritățile au declarat că situația s-a mai calmat.

Însă, pe măsură ce condițiile s-au ameliorat în Omiš, aeronavele de stingere au fost deja trimise la un alt incendiu din Peninsula Pelješac, la aproximativ 70 de kilometri sud, unde locuințele sunt amenințate.

Incendiile afectează și alte zone ale Balcanilor, pe măsură ce un nou val de căldură aduce temperaturi ridicate și agravează condițiile de secetă.

Pompierii din Muntenegru se luptă cu incendiile de-a lungul coastei de câteva zile iar joi au fost raportate incendii în apropierea capitalei Albaniei.