Peter Magyar se gândește să renunțe la acordul nuclear cu Rusia pentru centrala făcută în cooperare cu Rosatom

2 minute de citit Publicat la 18:07 14 Aug 2026 Modificat la 18:14 14 Aug 2026

Peter Magyar a vizitat, joi, lucrările demarate cu scopul de a crește nivelul apelor la centrala nucleară de la Paks. Foto: Peter Magyar via Facebook

Prim-ministrul ungar Peter Magyar și-a exprimat dubiile în legătură cu viabilitatea unui acord încheiat de predecesorul său, Viktor Orban, în domeniul nuclear cu Rusia, scrie Politico.

Înțelegerea din mandatul lui Orban prevedea extinderea capacității Ungariei de a produce energie din sursă nucleară cu ajutorul companiei ruse de stat Rosatom.

Politico amintește că săptămânile de caniculă extremă și secetă au dus Dunărea la minime record.

Pe cale de consecință, producția centralei nucleare Paks din Ungaria, care furnizează în mod normal aproximativ o treime din energia electrică a țării, a ajuns la puțin peste 10%.

Peter Magyar: Centrale cu sisteme de răcire precum cel de la Paks nu se mai construiesc în lume

"Aceste planuri (extinderea centralei nucleare din Ungaria cu ajutorul Rusiei, n.r.) au fost încheiate în ciuda faptului că centralele nucleare care nu funcționează cu un sistem de răcire cu circuit închis și care sunt atât de expuse (influențelor) mediului înconjurător nu se mai construiesc în lume", a declarat Magyar, joi.

Directorul executiv al Rosatom, Alexei Lihacev, a precizat că Rosatom este "încă în grafic" cu lucrările la cele două noi reactoare la Paks, în ciuda schimbării de guvern din Ungaria, din aprilie.

La alegerile respective, câștigate de Peter Magyar și formațiunea sa, au fost înlăturați de la putere partidul FIDESZ și premierul Viktor Orban, acesta din urmă remarcându-se pe parcursul anilor de guvernare drept un apropiat al Rusiei și al președintelui rus, Vladimir Putin.

"Pregătirea betonului pentru Unitatea 5 este finalizată în proporție de peste 80%. În ceea ce privește lucrările la Unitatea 6, acestea avansează, iar componentele reactorului sunt deja fabricate. Suntem pregătiți pentru dialog", a precizat Lihacev.

El a adăugat că Rosatom nu a primit nicio interpelare din partea noului guvern ungar.

Peter Magyar îl contrazice pe reprezentantul Rosatom

Însă Peter Magyar a contestat această afirmație a reprezentantului rus după doar câteva ore.

"Conform contractului inițial, Paks II ar fi trebuit să fie operațională până în 2024", a declarat el jurnaliștilor.

În schimb, Ungaria a cheltuit aproximativ 1.000 de miliarde de forinți (sau 2,8 miliarde de euro) pe un șantier care înseamnă "puțin mai mult decât niște depozite și două gropi mari de beton", a adăugat premierul.

"Nu văd cu adevărat că au respectat contractul", a conchis Magyar.

Guvernul său efectuează în prezent o analiză completă a proiectului, care a reprezentat unul dintre acordurile emblematice ale lui Viktor Orban cu Rusia.

Fostul premier a încheiat acordul vizând Paks II la Moscova în 2014, oferind companiei Rosatom lucrările la cele două reactoare.

Contribuția Rusiei la proiect ar fi, pe hârtie, de până la 10 miliarde de euro.

Doi ani mai târziu, Orban a numit înțelegerea "acordul secolului".

Legăturile strânse dintre guvernul fostului premier populist și Rusia au continuat consistent și după invazia în Ucraina din 2022.

În martie anul acesta, ministrul de externe al lui Orban, Peter Szijjarto, a recunoscut că a discutat despre sancțiunile UE cu înalți oficiali ruși, după ce documente ajunse în spațiul public l-au arătat lăudându-se că o bancă legată de proiectul Paks a fost exclusă de pe lista de sancțiuni a blocului, amintește Politico.