The Guardian: Marinarii de pe USS Abraham Lincoln au încercat să sară peste bord. Echipajul n-a pus piciorul pe uscat de 250 de zile

3 minute de citit Publicat la 22:09 12 Aug 2026 Modificat la 23:00 12 Aug 2026

Criza de sănătate mintală se agravează la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, au dezvăluit rudele marinarilor. Foto: Hepta

Noi informații alarmante vin de pe portavionul american USS Abraham Lincoln, implicat în operațiuni militare lângă Iran, scrie The Guardian.

Anterior, publicația britanică a citat membri ai familiilor marinarilor și membri ai Congresului SUA cu privire la agravarea crizei de sănătate mintală de la bordul navei cu un echipaj de 5.000 de oameni.

Două publicații militare de specialitate, Navy Times și Stars and Stripes, relatează că mai mulți marinari au încercat să sară peste bord, în timp ce condițiile precare și presiunea psihică de la bord par să fi atins un punct limită.

Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutive fără să ajungă pe uscat, ceea ce reprezintă un record pentru un portavion în epoca modernă.

Familiile celor de la bord și-au exprimat temerile în cadrul unei întâlniri publice cu reprezentanții Marinei militare a SUA, desfășurată joia trecută la San Diego, a relatat Stars and Stripes.

Rudele marinarilor au vorbit de tentativele de sinucidere de la bordul USS Abraham Lincoln

O persoană dintre cele aproximativ 200 prezente la eveniment a spus că soțul său i-a transmis în aceeași zi un mesaj în care afirma că „speră să nu se mai trezească mâine”.

Conducerea Marinei SUA a fost reprezentată de secretarul interimar, Hung Cao, și de alți oficiali de rang înalt.

Navy Times a oferit, la rândul său, detalii despre tentative de sinucidere la bordul portavionului în timpul actualei misiuni.

O femeie pe nume Annabelle Loma a declarat publicației că soțul ei a încercat să sară peste bord după ce perioada sa pe mare a fost prelungită în mod repetat.

„Îi este frică. Crede că va fi lăsat la vatră cu o caracterizare dezonorantă și că, doar pentru că a ajuns la epuizare, cariera lui de 13 ani este distrusă, pur și simplu”, a spus ea.

Publicația a citat și soția unui alt marinar, implicat într-un incident separat la bordul portavionului, în care a împiedicat un coleg de echipaj să sară peste bord, prinzându-l și aducându-l înapoi pe punte.

Mike Levin, congresman democrat din California, a avertizat în legătură cu condițiile de la bordul navei.

„Dușuri pline de mucegai, toalete stricate, spălătorie nefuncțională de săptămâni întregi, perioade lungi fără apă caldă, o masă care s-a redus la jumătate de cană de orez și două tortilla. Fără săpun, deodorant sau pastă de dinți”, a scris el pe X.

Jason Crow, congresman democrat din Colorado și fost ranger în armata SUA, care a servit în Afganistan și Irak, a avertizat că „presiunea asupra militarilor și a familiilor lor crește de la o săptămână la alta”.

Criza de pe USS Abraham Lincoln mocnește de luni de zile

Criza actuală vine după luni de zile pe mare.

Portavionul a plecat din San Diego pe 21 noiembrie și trebuia inițial să ajungă în Pacific, dar a fost redirecționat spre Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran.

De atunci, potrivit dezvăluirilor făcute de MS Now, cei peste 5.000 de membri ai echipajului au avut doar două zile pe uscat: în Guam, în decembrie, și în Oman, în iulie.

Misiunea urma să se încheie în mai, dar a fost prelungită de câteva ori pe fondul conflictului în curs.

În aprilie, au apărut numeroase critici publice cu privire la condițiile deplorabile de la bordul portavionului.

Au fost publicate fotografii care arătau alimente de proastă calitate și raționalizate, iar presa a scris despre lipsa apei calde, dușuri insalubre și spălătorii defecte.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a respins relatările drept „alte știri false”.

Congresmanul Levin a reacționat la afirmația lui Hegseth.

„Acești bărbați și aceste femei s-au înrolat pentru a-și servi țara. Cel mai mic lucru pe care țara lor îl datorează este apa caldă, o toaletă funcțională și o masă adevărată. Hegseth nu este în stare să le ofere nici măcar atât și, cu toate astea, are tupeul să le privească familiile în ochi și să-i numească mincinoși”, a spus el.

The Guardian a contactat Marina americană pentru un punct de vedere cu privire la relatările despre tentativele de sinucidere de pe Abraham Lincoln , dar nu a primit imediat un răspuns.

Un studiu a analizat rata ridicată a sinuciderilor printre membrii Marinei militare a SUA

Problemele de sănătate mintală cu care se confruntă membrii Marinei militare a SUA sunt bine cunoscute, potrivit publicației britanice.

Un studiu realizat anul trecut a analizat factorii de stres specifici la care sunt expuși marinarii aflați în misiuni și a constatat că printre cei mai frecvenți se numără zgomotul puternic, lipsa odihnei și accesul insuficient la servicii de sănătate mintală și fizică.

Cercetătorii au realizat un sondaj în rândul militarilor și au constatat că aproape jumătate dintre aceștia s-au plâns că nu primesc suficient ajutor pentru a face față stresului pe mare.

Studiul a concluzionat că, „având în vedere rata ridicată a sinuciderilor în rândul militarilor, inclusiv în cadrul Marinei, sunt necesare urgent eforturi pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale la bordul navelor”.