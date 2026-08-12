Spania refuză să discute cu Marocul suveranitatea asupra exclavelor Ceuta și Melilla

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Statutul de teritorii spaniole al orașelor nord-africane Ceuta și Melilla nu poate face obiectul niciunei negocieri, au transmis, miercuri, oficialii de la Madrid. Reacția vine după ce ministrul marocan al justiției a readus în discuție pretențiile de suveranitate ale Rabatului asupra celor două exclave, scrie Reuters.

Declarațiile lui Abdellatif Ouahbi, făcute marți la postul Asharq TV, sunt prima dată când Marocul ridică public această chestiune disputată de la criza de la frontiera Ceutei, de la sfârșitul lunii iulie. Atunci, aproximativ 72.000 de migranți au pătruns pentru scurt timp în exclave, iar cel puțin 96 de persoane au murit în asaltul masiv asupra frontierei.

Ouahbi a susținut că țara sa ridică în mod constant problema statutului celor două orașe în discuțiile cu Spania, cu obiectivul, pe termen lung, de a ajunge la o soluție pe cale diplomatică.

Disputa are rădăcini istorice adânci. De la obținerea independenței, în 1956, Marocul consideră Ceuta și Melilla teritorii ocupate de Spania și susține că suveranitatea asupra lor ar trebui, în cele din urmă, să revină Rabatului.

Madridul le tratează însă ca părți integrante ale teritoriului național încă din secolul al XVII-lea, în cazul Ceutei, respectiv al XV-lea, în cazul Meliliei.

„Ceuta și Melilla nu sunt doar spaniole; sunt super-spaniole și nu pot fi atinse”, a declarat ministrul apărării, Margarita Robles, în fața jurnaliștilor din Ceuta, întrebată despre afirmațiile lui Ouahbi.

Referindu-se la criza de la frontieră, aceasta a adăugat: „Orice atac asupra Ceutei și Meliliei este un atac asupra Spaniei în ansamblul ei. Nu trebuie să se mai întâmple niciodată”.

În pofida tensiunilor, guvernul spaniol a apreciat, în general, cooperarea autorităților marocane în privința repatrierii migranților, punând criza pe seama rețelelor de traficanți de persoane. Într-o poziție separată, Ministerul spaniol de Externe a subliniat că integritatea teritorială a țării „nu a fost și nu va fi niciodată discutată cu nimeni”.

Între timp, Ministerul de Interne de la Rabat a anunțat miercuri că a întărit măsurile de securitate în apropierea frontierelor cu Ceuta și Melilla, după ce online au apărut apeluri la o nouă tentativă de trecere în masă, programată pentru 15 august. Autoritățile marocane au avertizat că îi vor urmări penal atât pe organizatori, cât și pe participanți.

„Ministerul face apel la toată lumea să rămână vigilentă și responsabilă și să nu se lase antrenată în astfel de apeluri suspecte și înșelătoare, având în vedere riscurile pe care le pot reprezenta pentru viața oamenilor”, se arată într-un comunicat al instituției. Totodată, Rabatul a cerut Spaniei să grăbească returnarea minorilor marocani neînsoțiți aflați în Ceuta.

Cererea vine în contextul în care, săptămâna trecută, ministrul spaniol pentru tineret, Sira Rego, anunțase că Madridul va analiza oferta Marocului de repatriere a copiilor de la caz la caz.