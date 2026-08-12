Zeci de mii de cetățeni cer expulzarea ambasadorului SUA din Canada: „A normalizat discursul lui Trump despre anexare”

2 minute de citit Publicat la 21:25 12 Aug 2026 Modificat la 21:25 12 Aug 2026

Pete Hoekstra, ambasadorul SUA la Ottawa, i-a enervat pe canadieni. Foto: Getty Images

Peste 60.000 de canadieni au semnat o petiție online prin care solicită expulzarea ambasadorului SUA la Ottawa pentru subminarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, relatează BBC.

Petiția îl acuză pe Pete Hoekstra că „a intervenit în mod repetat în discursul politic canadian” și că a „normalizat amenințările administrației Trump de a anexa Canada în calitate de 'al 51-lea stat' al SUA.”

Într-o declarație pentru BBC, ambasada SUA a declarat că este la curent cu petiția, dar a refuzat să comenteze în legătură cu aceasta.

Canada și SUA sunt în prezent angajate în negocieri comerciale intense, cu obiectivul de a ajunge la un acord, înainte ca noile tarife americane anunțate de Donald Trump să intre în vigoare miercurea viitoare.

Ce solicită petiționarii în cazul ambasadorului american

Petiția a fost lansată de o femeie din Calgary.

Documentul face referire și la temerile accentuate de întâlnirile de la Washington, dintre oficialii Departamentului de Stat al SUA, și unii locuitori ai provinciei Alberta, care doresc separarea de Canada.

Petiția solicită ca ambasadorul Hoekstra să fie demis oficial din funcție, iar o comisie parlamentară să examineze „ingerența diplomatică a SUA în afacerile interne canadiene”.

Republican și aliat al lui Donald Trump, Hoekstra a fost un apărător fervent al politicilor comerciale ale președintelui republican, afirmând că acestea sunt concepute să asigure siguranța și prosperitatea americanilor.

De asemenea, el a descris relația dintre cele două țări ca fiind critică.

Perioada petrecută la post în Canada nu a fost una discretă pentru ambasador, remarcă BBC.

A existat o dispută între Hoekstra și reprezentantul comercial al provinciei Ontario, iar ambasadorul a fost criticat după ce a repostat comentariile lui Trump despre cum va deveni Canada al 51-lea stat al SUA.

Cel mai recent, diplomatul s-a confruntat cu critici pentru că l-a invitat la sărbătoarea de Ziua Națională a SUA, pe 4 iulie, pe unul dintre liderii mișcării Freedom Convoy din 2022, apărută inițial ca formă de protest la restricțiile din pandemia de Covid-19.

De asemenea, Hoekstra și-a exprimat frecvent frustrarea față de decizia majorității provinciilor canadiene, de a elimina alcoolul american de pe rafturile magazinelor, acesta fiind un subiect generator de tensiuni în actualele negocieri comerciale.

Petiția anti-ambasador are deja suficiente semnături pentru a fi prezentată în Parlament

Petiția pentru rechemarea sa va fi depusă în parlament la sfârșitul acestui an de către lidera Partidului Verde, Elizabeth May.

Camera Comunelor permite canadienilor să depună petiții, iar din momentul în care un astfel de document este preluat de un membru al Parlamentului, este postat pe site-ul forului legislativ.

Dacă ajunge la cel puțin 500 de semnături valide, petiția este prezentată în Cameră și necesită un răspuns din partea guvernului.

Petiția a atins acest prag începând de miercuri dimineață, obținând un sprijin mai mult decât suficient pentru a fi prezentată în Camera Comunelor din Canada.

Petiția anti-ambasador vine în ultima etapă a negocierilor comerciale

Inițiativa vine într-un moment în care negociatorii de la Ottawa își accelerează eforturile pentru a evita impunerea de tarife americane de 50% pentru bunuri canadiene în valoare de aproximativ 20 până la 28 de miliarde de dolari.

Luna trecută, Trump a anunțat tarifele ca represalii față de ceea ce a numit „un tratament inegal” pentru mașinile, produsele lactate și alcoolul din SUA.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a avertizat că vor urma represalii din partea guvernului său în cazul aplicării noilor tarife.

Însă presa canadiană a relatat că Ottawa și Washington ar putea ajunge la un acord intermediar în următoarele zile.