Producătorii de vin pot depune din 17 august cererile de finanțare pentru investiții. Ce sume sunt disponibile

Banii sunt destinați atât creșterii competitivității domeniului, cât și investițiilor care fac producția de vin mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul. sursa foto: Getty

Fermierii și companiile din sectorul vitivinicol vor putea depune, începând de luni, 17 august, cereri de finanțare pentru investiții, în cadrul unei scheme de sprijin cu un buget total de peste 11 milioane de euro. Banii sunt destinați atât creșterii competitivității domeniului, cât și investițiilor care fac producția de vin mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul, a anunțat miercuri Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), notează Agerpres.

Sesiunea de depunere a cererilor este deschisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și se derulează prin două linii de finanțare din Planul Strategic PAC 2023-2027.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), deschide, începând cu 17 august 2026, sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţii în sectorul vitivinicol, prin intervenţiile IS-V-02 «Investiţii în active corporale şi necorporale» şi IS-V-07 «Investiţii în active corporale şi necorporale menite să sporească durabilitatea producţiei de vin», din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Pentru cele două intervenţii este disponibilă o alocare financiară totală de peste 11 milioane de euro, destinată atât creşterii competitivităţii sectorului vitivinicol, cât şi investiţiilor care contribuie la o producţie de vin mai eficientă şi mai durabilă”, se arată într-un comunicat al instituției.

Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 9,35 milioane de euro, merge către prima linie (IS-V-02), dedicată investițiilor în active.

Aici, un singur proiect poate primi până la 1,5 milioane de euro, dacă e vorba de achiziții complexe, sau până la 400.000 de euro, în cazul achizițiilor simple.

Potrivit ministerului, scopul acestei linii este să ajute firmele din domeniu să funcționeze mai bine și să se adapteze la cerințele pieței, dar și să le facă mai competitive pe termen lung. Sunt încurajate mai ales investițiile care duc la economii de energie și la procese de producție sustenabile.

A doua linie (IS-V-07), cu un buget de 1,69 milioane de euro, vizează investițiile care fac producția de vin mai durabilă. Pentru un proiect se pot obține până la 650.000 de euro în cazul achizițiilor complexe și până la 250.000 de euro pentru achizițiile simple.

„Fondurile sunt orientate către investiţii care sporesc durabilitatea producţiei de vin. Sunt vizate, între altele, îmbunătăţirea utilizării şi gestionării apei, conversia la producţia ecologică, introducerea tehnicilor de producţie integrată, achiziţionarea de echipamente pentru producţia de precizie sau digitalizată, conservarea solului şi creşterea capacităţii acestuia de captare a carbonului. Alocările sunt repartizate distinct: 30% pentru proiectele de achiziţii complexe şi 70% pentru proiectele de achiziţii simple. Finanţarea programelor aprobate se realizează în limita plafonului disponibil pentru anul financiar vizat, în ordinea înregistrării la APIA”, se mai precizează în comunicat.

Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de evaluare a dosarelor.

Cererile pot fi transmise în perioada 17 august – 19 octombrie 2026, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA.

Pentru a depune dosarul, solicitanții trebuie mai întâi să își creeze un cont pe Geoportalul viticol și să aștepte aprobarea acestuia.

După ce completează și trimit cererea online, prin Geoportal, aceștia trebuie să depună și un exemplar pe hârtie, împreună cu documentele justificative, la Centrul Județean APIA din zona în care se derulează proiectul sau, după caz, la APIA București.