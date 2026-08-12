Meta și 29 de state ajung în instanță, în cel mai important proces despre efectele rețelelor sociale asupra tinerilor. Sursa foto: Getty Images

Meta Platforms (META.O) se va confrunta cu o coaliție de procurori generali statali într-un proces la o instanță federală din California, care începe miercuri, în legătură cu acuzațiile că a conceput Facebook și Instagram astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor şi adolescenţilor, relatează Reuters. Acest caz ar putea expune compania la plata unor despăgubiri uriașe și ar putea-o obliga să facă schimbări majore la nivelul platformelor sale. Un reprezentant Meta a susţinut că valoarea despăgubirilor ar putea atinge 1,4 trilioane de dolari.

Procesul din Oakland, estimat să dureze șapte săptămâni, va analiza acuzațiile formulate de statele Colorado, Kentucky, California și New Jersey, potrivit cărora Meta și-a conceput platformele pentru a-i menține pe tinerii utilizatori captivi și a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța acestora.

De asemenea, instanța va examina acuzațiile a 29 de state conform cărora compania a colectat și utilizat ilegal datele copiilor, încălcând astfel legislația federală.

Selecția juraților are loc astăzi, iar declarațiile de deschidere sunt programate să înceapă pe 18 august, conform sursei citate. Fondatorul și directorul general al Meta Platforms, Mark Zuckerberg, este așteptat să depună mărturie, la fel și șeful Instagram, Adam Mosseri.

În ceea ce privește potențialele despăgubiri și implicațiile pentru Meta, procesul este cel mai important test de până acum despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Totodată, acesta are loc pe fondul unei reevaluări mai ample, la nivel global, a efectelor rețelelor sociale asupra utilizatorilor tineri.

Meta a declarat că despăgubirile ar putea ajunge la 1,4 trilioane de dolari, o sumă apropiată de capitalizarea de piață a companiei, de 1,5 trilioane de dolari, deși procurorii generali nu au dezvăluit public ce valoare ar putea solicita.

Procurorii generali din Colorado, Kentucky, California și New Jersey îi cer, de asemenea, judecătorului să emită un ordin prin care să oblige compania să implementeze restricții de vârstă, să elimine derularea infinită și să facă alte modificări platformelor sale, a mai informat Reuters.

Un purtător de cuvânt al Meta a precizat că firma nu este de acord cu acuzațiile și că este convinsă că dovezile vor demonstra angajamentul său de lungă durată de a sprijini tinerii.

"Noi i-am ascultat pe părinți, am colaborat cu experți și forțele de ordine și am efectuat cercetări aprofundate pentru a înțelege problemele care contează cel mai mult", a declarat purtătorul de cuvânt al Meta într-un comunicat.

Inițiat în 2023, procesul intentat de state a pornit de la o investigație desfășurată la nivelul mai multor state privind impactul platformelor Instagram și Facebook asupra utilizatorilor tineri. Ancheta a fost anunțată în urma dezvăluirilor făcute de Frances Haugen, avertizor de integritate din cadrul Meta, care a depus mărturie în fața unei comisii a Senatului SUA în 2021. Aceasta a afirmat atunci că firma știa că produsele sale ar putea afecta utilizatorii tineri și cunoștea modalitățile de a le face mai sigure, însă a ales să nu opereze aceste schimbări, preferând să urmărească obținerea unor profituri mai mari.

"Meta știe că platformele sale le fac rău copiilor și adolescenților, dar continuă să îi țină pe copii dependenți, așa cum am susținut în procesul nostru. Copiii noștri nu sunt puncte de date care să fie monetizate", a declarat procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, într-un comunicat înaintea procesului.

Meta și alte companii de social media se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea parlamentarilor și în instanțe. Procesul de miercuri se numără printre miile de cazuri intentate de state, municipalități, districte școlare și persoane fizice, pe fondul acuzațiilor potrivit cărora produsele lor îi afectează pe utilizatorii tineri.