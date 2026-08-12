David Popovici a obținut medalia de aur la Campionatul European de la Paris și a bătut un nou record

David Popovici. sursa foto: Getty

David Popovici a obținut, miercuri seară, medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, cu un timp de 47,56 secunde. Astfel, a fost înregistrat un nou record al competiției și este al treilea titlu european consecutiv al românului în această probă, după cele obținute la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

Popovici, în vârstă de 21 de ani, a pornit din finală de pe culoarul 4, întâmpinat de ropote de aplauze la intrarea în bazin.

El plecase ca mare favorit, după ce în semifinale înotase cel mai bun timp al fazei, 46,72 secunde, un rezultat care stabilise deja recordul Campionatelor Europene și îl apropiase la doar câteva sutimi de propriul record continental.

Prin această victorie, campionul român devine primul înotător care câștigă câte două titluri europene la trei ediții consecutive ale competiției. Popovici este, în același timp, campion mondial, european și olimpic, iar recordul european al probei îi aparține din 2025, cu timpul de 46,51 secunde. Recordul mondial rămâne în posesia chinezului Pan Zhanle, cu 46,40 secunde.

La Paris, Popovici mai are programată o probă, cea de 200 de metri liber, favorita sa, la care deține titlurile olimpic, mondial și european. Seriile și semifinalele au loc joi, 13 august, iar finala, vineri, 14 august.