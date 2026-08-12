Messi spune că nu știe dacă va mai juca "mult timp” fotbal după moartea tatălui său

Jorge a decedat într-un spital din orașul său natal, Rosario, Argentina, în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Colaj foto: Profimedia Images

Lionel Messi a declarat că nu este sigur cât timp va mai continua să joace fotbal, postând un omagiu emoționant după moartea tatălui său. Tatăl lui Messi, Jorge, avea 68 de ani când a murit săptămâna trecută în urma unei lungi suferințe, potrivit BBC.

Jorge fusese și agentul marelui atacant argentinian de la vârsta de 14 ani. „Nu știu ce mă voi face fără tine”, a scris Messi, în vârstă de 39 de ani, pe rețelele de socializare.

„Nu știu cum să continui. Înainte jucam doar fotbal, iar acum nu sunt sigur dacă voi continua să o fac mult mai mult timp.”

Jorge a decedat într-un spital din orașul său natal, Rosario, Argentina, în primele ore ale dimineții de sâmbătă.

După speculațiile despre starea sa de sănătate în timpul Cupei Mondiale din această vară, familia Messi a emis o declarație în care spunea că se confruntă cu o „situație legată de sănătate”, dar nu a dezvăluit natura afecțiunii sale.

Jorge a fost agentul marelui atacant argentinian de la vârsta de 14 ani

Jorge l-a ajutat pe fiul său să devină, probabil, cel mai bun jucător din toate timpurile și a fost în Qatar pentru a-l vedea pe Lionel încheindu-și încercarea de a conduce Argentina către al treilea triumf la Cupa Mondială în 2022.

Atacantul lui Inter Miami, în vârstă de 39 de ani, a devenit, de asemenea, de opt ori câștigător al Balonului de Aur și a câștigat Liga Campionilor de patru ori cu Barcelona, ​​plus 10 titluri în La Liga în 17 sezoane în prima lor echipă.

Jorge a fost suporter al echipei sale locale, Newell's Old Boys, iar Lionel s-a alăturat clubului când avea șapte ani.

Familia s-a mutat în Spania în februarie 2001, după ce Lionel a semnat cu Barca la doar 13 ani și, deși mama și cei trei frați ai lui Messi s-au mutat curând înapoi la Rosario, tatăl său a rămas cu el la Barcelona.

„Jorge a fost pilonul și persoana care a susținut cu viziune, rigoare și afecțiune cariera celui mai mare jucător din toate timpurile, alături de soția sa, Celia Cuccittini”, a postat Newell's Old Boys pe X.

„Tovărășia sa constantă și conducerea din culise au fost esențiale în susținerea fiecărui pas al lui Lionel, de la începuturile sale la Malvinas [academia de tineret] până la apogeul gloriei fotbalului mondial. Vă mulțumesc că l-ați învățat să iubească aceste culori.”