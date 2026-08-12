Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit într-un oraș din Portugalia. Imaginea care a strâns 20 de milioane de like-uri

Cei doi au anunțat că sunt logodiți la data de 11 august 2025. Foto: Getty Images

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Georgina Rodríguez, potrivit BBC. Cununia civilă, la care au participat și cei cinci copii ai lor, a avut loc în orașul de coastă Cascais de lângă Lisabona, potrivit presei din Portugalia, care relatează că „nunta anului” a avut loc la data de 11 august. Internaționalul a postat o imagine în care și el și Georgina au verighete pe degete, care a strâns peste 3 milioane de like-uri în doar 30 de minute și peste 20 de milioane în total.

Cristiano Ronaldo a postat o imagine în care a confirmat că s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez. În doar 30 de minute, fotografia a strâns peste 3 milioane de like-uri și zeci de mii de comentarii. Acum, la 10 ore de când a postat imaginea pe rețelele sociale, aceasta a strâns peste 20 de milioane de like-uri.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt un cuplu de 10 ani. Cei doi s-au întâlnit la magazinul Gucci din Madri, unde Georgina era vânzătoare. Pe atunci, Ronaldo juca pentru clubul spaniol Real Madrid.

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Cei doi au anunțat că sunt logodiți la data de 11 august 2025. Atunci, Georgina a postat o fotografie cu inelul pe care i l-a dăruit Ronaldo cu descrierea: „Da. În viața asta și în toate celelalte”.

Ronaldo a marcat aproape 1.000 de goluri în cariera lui în care a jucat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr și Arabia Saudită și pentru naționala Portugaliei.

Recent, atacantul a jucat la cea de-a șasea Cupă Mondială din cariera sa, un record pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi.