Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit într-un oraș din Portugalia. Imaginea care a strâns 20 de milioane de like-uri

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Georgina Rodríguez, potrivit BBC. Cununia civilă, la care au participat și cei cinci copii ai lor, a avut loc în orașul de coastă Cascais de lângă Lisabona, potrivit presei din Portugalia, care relatează că „nunta anului” a avut loc la data de 11 august. Internaționalul a postat o imagine în care și el și Georgina au verighete pe degete, care a strâns peste 3 milioane de like-uri în doar 30 de minute și peste 20 de milioane în total.
Cristiano Ronaldo a postat o imagine în care a confirmat că s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez. În doar 30 de minute, fotografia a strâns peste 3 milioane de like-uri și zeci de mii de comentarii. Acum, la 10 ore de când a postat imaginea pe rețelele sociale, aceasta a strâns peste 20 de milioane de like-uri.
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt un cuplu de 10 ani. Cei doi s-au întâlnit la magazinul Gucci din Madri, unde Georgina era vânzătoare. Pe atunci, Ronaldo juca pentru clubul spaniol Real Madrid.
Cei doi au anunțat că sunt logodiți la data de 11 august 2025. Atunci, Georgina a postat o fotografie cu inelul pe care i l-a dăruit Ronaldo cu descrierea: „Da. În viața asta și în toate celelalte”.
Ronaldo a marcat aproape 1.000 de goluri în cariera lui în care a jucat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr și Arabia Saudită și pentru naționala Portugaliei.
Recent, atacantul a jucat la cea de-a șasea Cupă Mondială din cariera sa, un record pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi.