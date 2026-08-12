Bucureşti are unul dintre cele mai mici preţuri la benzină din ţară. Cât costă carburanţii miercuri, 12 august

Bucureşti are unul dintre cele mai mici preţuri la benzină din ţară. Foto: GettyImages

După ce, în weekend, preţurile la motorină şi benzină au dat impresia că se stabilizează, dacă tot nu se ieftinesc, totuşi carburanţii au început să înregistreze scumpiri uşoare, în aceste zile. Bucureştiul reuşeşte să păstreze unul dintre cele mai mici preţuri la benzină din ţară, cu 9,32 lei/litru. La Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Constanţa, un litru de benzină standard costă 9,42 lei, notează Peco Online.

Motorina standard are un preţ mediu de 10,53 lei/litru în majoritatea oraşelor mari din România, ceea ce înseamnă o majorare de 0,05 bani faţă de sfârşitul săptămânii trecute.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Ţara cu cea mai ieftină benzină şi motorină

În timp ce șoferii din România așteaptă intrarea în vigoare a măsurilor care ar putea reduce temporar prețul carburanților, la nivel mondial diferențele dintre costurile la pompă sunt uriașe.

Potrivit platformei GlobalPetrolPrices, Libia este țara cu cele mai mici prețuri atât la benzină, cât și la motorină, datorită rezervelor importante de petrol și politicii de subvenționare a carburanților.

În Libia un litru de benzină costă aproximativ 0,023 dolari. La un curs de aproximativ 4,56 lei pentru un dolar, asta înseamnă echivalentul a circa 11 bani pe litru. Așadar, un șofer poate alimenta un rezervor de 50 de litri cu aproximativ 5,5 lei, o sumă cu care în România nu se poate cumpăra nici măcar un litru de carburant.