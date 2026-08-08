În ce ţară este cel mai mic preț la benzină. Un plin de 50 de litri costă mai puțin de șase lei

Prețul mediu al benzinei la nivel mondial este de 1,49 dolari pe litru. Foto: Getty Images

În timp ce șoferii din România așteaptă intrarea în vigoare a măsurilor care ar putea reduce temporar prețul carburanților, la nivel mondial diferențele dintre costurile la pompă sunt uriașe. Potrivit platformei GlobalPetrolPrices, Libia este țara cu cele mai mici prețuri atât la benzină, cât și la motorină, datorită rezervelor importante de petrol și politicii de subvenționare a carburanților.

Datele GlobalPetrolPrices arată că prețul mediu al benzinei la nivel mondial este de 1,49 dolari pe litru. Totuși, între state există diferențe foarte mari. În general, țările dezvoltate practică prețuri mai ridicate, în principal din cauza taxelor, în timp ce statele mai sărace sau cele care produc și exportă petrol au carburanți mult mai ieftini. O excepție importantă este Statele Unite, o economie dezvoltată care menține prețuri relativ reduse la pompă.

Explicația acestor diferențe ține în mare măsură de politicile fiscale. Petrolul este tranzacționat pe piețele internaționale la prețuri similare pentru toate țările, însă fiecare stat stabilește propriul nivel al taxelor și subvențiilor aplicate carburanților. În consecință, prețul plătit de consumatori diferă considerabil de la o țară la alta.

Mai puțin de 6 lei pentru un plin

Conform celui mai recent clasament publicat de GlobalPetrolPrices, Libia ocupă primul loc în topul celor mai mici prețuri la benzină. În urma sa se află Iran, Venezuela, Angola și Kuweit, toate state cu producție importantă de petrol sau cu politici extinse de subvenționare a combustibililor.

În Libia un litru de benzină costă aproximativ 0,023 dolari. La un curs de aproximativ 4,56 lei pentru un dolar, asta înseamnă echivalentul a circa 11 bani pe litru. Așadar, un șofer poate alimenta un rezervor de 50 de litri cu aproximativ 5,5 lei, o sumă cu care în România nu se poate cumpăra nici măcar un litru de carburant.

La polul opus al clasamentului se află Hong Kong, unde carburanții sunt cei mai scumpi din lume. Potrivit GlobalPetrolPrices, prețul unui litru de benzină ajunge la aproape 4,09 dolari, ceea ce înseamnă că șoferii plătesc de aproape 180 de ori mai mult decât în Libia pentru același litru de combustibil. Diferența este explicată în principal prin nivelul ridicat al taxelor aplicate carburanților, în timp ce în Libia prețurile sunt menținute foarte jos prin subvenții acordate de stat.

Prețurile carburanților au crescut din nou în România

În România, subiectul prețului carburanților rămâne de actualitate. Plinul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 50 de bani în ultimele două săptămâni, iar legea care prevede reducerea temporară a accizei la motorină și modificarea regimului fiscal pentru benzină și motorină nu a intrat încă în vigoare.

Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților, instituie situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și prevede, printre altele, reducerea temporară a accizei la motorină, aplicarea unei cote de TVA de 19% pentru benzină și motorină în segmentul de rafinare și comercializare, introducerea unei contribuții de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor petroliere, precum și limitarea exporturilor. Dacă măsurile vor intra în vigoare, autoritățile estimează că prețul motorinei la pompă ar putea scădea cu aproximativ 50 de bani pe litru.