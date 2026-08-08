A moștenit un castel din 1931 de la mama lui şi a început să-l restaureze. Transformarea este urmărită de milioane de oameni

Teva Barnea a documentat restaurarea și viața sa într-un castel din 1931, moştenit de la mama sa. Sursa colaj foto: Instagram/thehhcastle

Un tânăr din SUA a moștenit de la mama sa un castel construit în 1931 și a început să-l restaureze în memoria ei, la câteva luni după ce aceasta a murit de cancer. Mai mult, el a documentat fiecare etapă în care i-a redat strălucirea, iar imaginile postate pe TikTok au devenit virale. Milioane de oameni urmăresc transformarea castelului din Los Angeles, care este aproape gata şi proprietarul a fost dezvăluit adevăratul plan pe care îl are, de fapt, pentru proprietatea desprinsă parcă din poveşti.

În vârstă de 30 de ani, Teva Barnea şi-a transformat durerea într-un proiect de restaurare cu normă întreagă, dedicându-se luni în şir readucerii la viață a unui castel desprins parcă din povești, aflat în Hollywood Hills, în memoria mamei sale. Deborah Dresbach a murit în 2025, după o luptă grea cu temutul cancer.

"Asta este casa pe care mama mea mi-a lăsat-o după ce a murit din cauza cancerului. Mult timp, m-am simţit furios, trist şi izolat. Dar acum, am realizat că am ceva mult mai puternic pentru care sunt fericit: am un scop! Mama mea mi l-a dat şi nu este o casă... a fost ultimul ei proiect neobișnuit pentru această lume. Iar visul meu este să îl împărtăşesc cu câţi mai mulţi oameni", a mărturisit tânărul într-un video postat pe Instagram.

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Tânărul a adunat milioane de vizualizări pe Tiktok documentând pas cu pas renovarea proprietății din piatră, cu turnulețe, situată pe Wonderland Avenue, în cartierul Laurel Canyon. În anii '60 și '70, această zonă a fost casa unor legende ale muzicii rock, iar astăzi este cunoscută pentru una dintre cele mai neobișnuite reședințe private din zonă, relatează New York Post.

"(...), îţi mulţumesc pentru că mă însoţeşti în această călătorie. Înseamnă mult pentru mine şi, desigur, pentru mama mea. Numele ei era Deborah", a mai spus Teva Barnea într-o filmare făcută publică pe social media.

La descrierea de pe contul său de TikTok, acesta a notat următorul mesaj: "Aceasta este călătoria mea de a-mi onora mama prin casa pe care mi-a lăsat-o moștenire".

În plus, el a declarat că este dispus să pună impresionanta proprietate la dispoziție pentru ședințe foto și producții cinematografice, pentru a-i duce mai departe moștenirea. Totodată, își dorește să transforme castelul într-o locație exclusivistă pentru nunți.

Construit în 1931 și proiectat cu turnulețe, castelul este amplasat pe un teren de aproximativ aproximativ 1.012 metri pătrați. Potrivit anunțurilor imobiliare, arhitectura sa a fost inspirată de celebrul Castel Frankenstein.

Locuința are trei dormitoare și impresionează prin numeroase detalii spectaculoase, precum un candelabru marocan și un sistem special de iluminare pentru turnulețe.

În trecut, castelul a fost închiriat pe termen scurt pentru 16.750 de dolari pe lună, fiind promovat drept un refugiu ideal pentru artiști, muzicieni și creativi aflați în căutarea inspirației și a liniștii.

Pentru Teva Barnea, castelul din 1931 are o însemnătate profundă, fiind pentru el un adevărat sanctuar.