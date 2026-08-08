"Voi muri ca un ratat fericit". Cine e Sadhguru, yoghinul de pe scena Untold 2026. Vrea să ajungă la 3 miliarde de oameni sub 35 de ani

Cine e Sadhguru, yoghinul de pe scena Untold 2026. Sursa foto: captură Untold/Facebook

Liderul spiritual și fondatorul Fundației Isha, Sadhguru, a petrecut o singură zi la festivalul Untold 2026, de la Cluj-Napoca, înainte de a se întoarce în India. El a urcat pe scenă înaintea concertului lui Sting de joi, 6 august. Yoghinul a profitat de acest eveniment pentru a promova o practică despre care crede că ar putea transforma viețile tinerilor din întreaga lume: șapte minute de meditație zilnică, notează The Independent.

Obiectivul lui Sadhguru: să ajungă la trei miliarde de persoane cu vârsta sub 35 de ani.

Organizatorii festivalului au convenit să ofere tuturor participanților, artiștilor și membrilor echipei acces gratuit la aplicația „Miracle of Mind” (Miracolul Minții) a organizației Isha, care îi ghidează pe utilizatori printr-o meditație de șapte minute. Aceasta face parte din campania ambițioasă a lui Sadhguru de a ajunge la trei miliarde de tineri cu vârste sub 35 de ani, notează The Independent.

„Festivalurile de muzică atrag tinerii într-o măsură foarte mare”, spune el, continuând: „Atunci când se reunesc atât de mulți oameni, întrebarea este dacă îi îndreptăm într-o direcție pozitivă pentru propria lor stare de bine.”

Promovează meditaţia în 7 minute

Sadhguru susține că mulți tineri caută experiențe care transcend viața cotidiană, dar apelează adesea la alcool sau droguri. Meditația, afirmă el, oferă o cale diferită.

„Cea mai complexă uzină chimică de pe planetă este organismul uman. Dacă știi cum să-l folosești corect, starea de bucurie sau de fericire deplină devine o consecință firească", a mai spus Sadhguru.

El face referire la cercetări realizate de Universitatea din Nottingham și de Harvard Medical School privind efectele meditației asupra creierului, afirmând că rezultatele susțin ideea că schimbări măsurabile pot apărea în decurs de câteva minute. Formatul de șapte minute, spune el, reflectă ceea ce știința demonstrează tot mai clar.

„Meditația nu este ceva neobișnuit”, spune el. „Dacă ai fost vreodată complet absorbit de privirea unui apus sau de ascultarea muzicii, ai trăit deja momente de stare meditativă. Noi, pur și simplu, transformăm acest proces într-unul conștient.”

Această campanie de meditație se desfășoară în paralel cu activitatea lui Sadhguru în domeniul protecției mediului. Mișcarea sa, „Save Soil” (Salvează Solul) – lansată printr-o călătorie solitară cu motocicleta de la Londra până în India – a contribuit la includerea sănătății solului pe o poziție mai importantă în agenda climatică globală, afirmă el.

„Când am început să vorbim despre sol, acesta nici măcar nu figura pe agenda discuțiilor din cadrul conferințelor COP”, spune el. „Astăzi, este o parte importantă a dezbaterii.”

Dincolo de inițiativele ecologice, Fundația Isha derulează programe de educație, asistență medicală și dezvoltare rurală în India.

O personalitate "spirituală"

Cu miliarde de vizualizări ale videoclipurilor sale online, Sadhguru a devenit una dintre cele mai recunoscute figuri spirituale din lume. Această notorietate a atras însă și o analiză atentă a finanțelor Fundației Isha, precum și a modului în care aceasta îmbină știința cu spiritualitatea.

El respinge criticile, insistând că organizația respectă legile locale oriunde își desfășoară activitatea și că programele sale se bazează pe o stare de bine concretă, nu pe credință.

„Nu cerem oamenilor să creadă în ceva anume”, spune el. „Credința este o chestiune personală. Starea de bine a omului ar trebui abordată din perspectivă științifică.”

Propria sa evoluție, spune el, a fost neașteptată. Crescut fără o influență religioasă semnificativă, se descrie ca fiind ateu la vârsta de 12 ani, comunist în adolescență și, ulterior, agnostic. Până la 25 de ani, construise o afacere de succes în Mysore, înainte ca o experiență profundă, trăită în timp ce stătea singur pe un deal, să-i transforme viața.

Povestește că a avut senzația că au trecut doar câteva minute, deși se scurseseră mai bine de patru ore. Această experiență a declanșat ani de explorare a meditației, conducându-l în cele din urmă să îi învețe și pe alții.

De asemenea, a stârnit o ambiție pe care acum o privește cu umorul său caracteristic. La 25 de ani, credea că poate face întreaga lume să atingă o stare de „fericire deplină” în decurs de doi ani și jumătate.

După mai bine de patru decenii, timp în care a călătorit în întreaga lume și a ajuns la ceea ce susținătorii estimează a fi peste două miliarde de oameni, el afirmă că acest obiectiv rămâne încă neatins.

„Populația lumii continuă să crească”, spune el. „Oamenii îmi spun că am atins peste două miliarde de vieți, dar aceasta nu înseamnă întreaga lume. Așadar, știu că voi muri fiind un eșec.”

Apoi zâmbește. „Dar voi muri ca un eșec fericit", mai crede Sadhguru.