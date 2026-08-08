Energia României, vândută ieftin și răscumpărată la prețuri șocante. "Ca infrastructură, suntem încă la nivelul anilor '70-'80"

Energia României, vândută ieftin și răscumpărată la prețuri șocante. Sursa foto: Antena 3 CNN

În cel de-al treilea episod Income Summer, Viorel Tudose, fondatorul grupului GETICA 95 și unul dintre cei mai experimentați antreprenori români din domeniul energiei, vorbește despre una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: de ce plătim scump energia, într-o țară care produce, exportă și totuși ajunge să cumpere înapoi la prețuri uriașe.

Viorel Tudose descrie un dezechilibru care arată vulnerabilitatea sistemului energetic românesc. România produce energie în timpul zilei, atunci când prețul este foarte mic, însă nu are suficiente capacități de stocare.

Rezultatul: exportă ieftin, iar seara, când consumul crește, ajunge să cumpere înapoi energie mult mai scumpă. „Noi producem energie în timpul zilei, când prețul este foarte mic și o exportăm pentru că nu avem ce face cu ea. Avem niște vecini la sud, care au investit în niște capacități, cumpără energia cu 100-120 de lei de la noi în timpul zilei, o stochează și ne-o vând nouă înapoi seara, de la ora 19, la prețul de 2.000 sau chiar și 5.000 de lei pe megawatt-oră”, spune Viorel Tudose.

Rolul statului în stabilirea preţurilor

Invitatul vorbește și despre rolul statului în formarea prețurilor, susținând că presiunea pe facturi nu vine doar din piață, ci și din felul în care statul se raportează la companiile pe care le controlează. „Prețul energiei este mărit, cu acordul statului, de către producătorii de stat, statul ridicând dividende de la aceste societăți”, afirmă Tudose. În opinia sa, energia a devenit o zonă speculativă, nu doar în România, ci în toată Europa.

El explică faptul că piața poate fi influențată prin ordine introduse pe burse la prețuri mult peste nivelul normal, ceea ce provoacă reacții în lanț și împinge furnizorii să cumpere mai scump. „Suntem într-o zonă speculativă. Energia, nu numai în România, ci și în Europa, este o zonă speculativă. Pentru că, vreau să măresc artificial prețul la energie? Introduc ordine invers acelor de ceasornic pe burse, măresc prețul artificial, pun la cumpărare 30-40-50 de megawați. Prețul energiei este între 100-110 euro, adică prețul normal. Introduc aceste ordine la 700-800, intervine frica, furnizorii încep să cumpere și automat am ridicat prețul”, spune Viorel Tudose.

Însă, dincolo de mecanismele de piață, Tudose indică și o problemă mai veche: lipsa investițiilor. Sistemul energetic românesc, spune el, a rămas prins într-o infrastructură care nu a ținut pasul cu realitatea economică și tehnologică. „Noi nu am investit și nu ne-am dezvoltat. Suntem încă la nivelul anilor '70-'80”, avertizează antreprenorul.

Discuția merge apoi spre competitivitatea Europei. Viorel Tudose susține că prețul ridicat al energiei lovește direct în industrie și face tot mai greu de susținut producția europeană în competiția cu Asia. „Tot ne plângem că nu mai putem să concurăm cu piața asiatică. Nu mai putem să facem producție în Europa, nu e vorba doar de România. Europa este un continent îmbătrânit și nu mai poate să facă față producției de orice fel, pentru că prețul energiei este foarte jos în Asia”, spune acesta. Un alt punct sensibil al episodului este rolul prosumatorilor.

Antreprenorul spune că problema nu este faptul că oamenii își produc propria energie, ci modul în care surplusul ajunge în rețea: fără predictibilitate, fără control și fără o reglementare suficient de clară. „Spuneam acum trei ani și jumătate: cancerul energiei românești vor fi prosumatorii și toată lumea a sărit”, afirmă Viorel Tudose. Potrivit acestuia, sistemul nu are nevoie doar de energie produsă, ci de energie care poate fi gestionată, anticipată și integrată în rețea fără dezechilibre majore. „Problema nu e că își produc oamenii energia, ci că se varsă în rețea necontrolat, nereglementat”, spune invitatul.

Cum se formează preţul energiei

Episodul 3 Income Summer pune, astfel, o întrebare incomodă: cât din prețul energiei vine din realitatea pieței și cât vine din decizii, întârzieri și lipsa unei strategii coerente? Pentru Viorel Tudose, răspunsul este legat de trei lucruri care nu mai pot fi amânate: investiții, stocare și reguli clare într-o piață care, fără control, poate transforma energia ieftină produsă ziua într-o factură uriașă seara.

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