Alertă de securitate. O dronă a intrat din România în Bulgaria şi a explodat la 100 de metri de graniţă. Radev: "E o provocare"

Alertă de securitate. O dronă a intrat din România în Bulgaria şi a explodat la 100 de metri de graniţă Sursa foto: Getty Images

O dronă a pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre România şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, a declarat premierul Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri, transmite BTA.



Incidentul s-a produs ka ora 8.10, în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, situat la graniţa dintre Bulgaria şi România, şi la aproximativ 1.000 de metri de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, potrivit premierului bulgar, scrie Agerpres.



„Zgomotul provenit de la această dronă a fost înregistrat de poliția de frontieră din România, iar apoi s-a auzit o explozie puternică de la detașamentul poliției de frontieră din General Toșevo, care se află în această zonă. Locația exploziei dronei a fost identificată imediat. În prezent, unități ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării se află acolo, stabilind tipul de dronă. Zona a fost împrejmuită. Nu există victime printre persoane, clădiri sau infrastructură”, a adăugat prim-ministrul, potrivit BNR News.

Potrivit lui Radev, drona nu a fost detectată nici în spațiul aerian bulgar, nici în cel românesc.

„Nicio dronă neidentificată nu a fost detectată în spațiul aerian românesc sau în spațiul nostru aerian”, a anunțat premierul. „De asemenea, nu avem informații de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate, care monitorizează spațiul aerian de pe tot teritoriul Europei de Sud”, a adăugat el.

Radev a adăugat că se face tot posibilul pentru a stabili tipul de dronă.

„Ca urmare a celor întâmplate acum două săptămâni în România, trei drone Shahed au fost doborâte de Forțele Aeriene Române. Am reacționat imediat, astfel că Ministerul Apărării a consolidat acoperirea radar și capacitățile de supraveghere în această zonă”, a declarat prim-ministrul. „Continuăm să monitorizăm situația și să întărim supravegherea. După acest incident, forțele și activele Poliției de Frontieră vor fi bazate pentru detectarea și combaterea dronelor - de la granița cu Turcia până la granița cu România”, a adăugat el.

Radev a anunțat, de asemenea, că există fotografii cu drona, dar că momentan nu poate să anunțe tipul de mașinărie.

„Dar nu este o dronă de jucărie. Este o dronă mai mare. Potrivit polițiștilor de frontieră, s-a auzit o explozie puternică, cu fum negru, iar drona a căzut într-un câmp de floarea-soarelui. Un lucru este sigur - drona avea o cantitate solidă de explozibil”, a fost categoric prim-ministrul.

„Nu a fost detectată în spațiul aerian românesc, nu a fost detectată în spațiul nostru aerian dintr-un motiv simplu - aceste drone sunt greu de detectat din cauza dimensiunilor lor reduse. În al doilea rând, atunci când zboară la altitudine mică, nu se poate asigura o astfel de densitate de acoperire a coordonării radio care ar garanta detectarea unor ținte aeriene de dimensiuni mici, care zboară la joasă altitudine. Aceasta este o provocare.

După cum știți, procedura de livrare a radarelor digitale tridimensionale moderne este amânată ani de zile. Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera procesul de livrare a acestora, dar va trebui să așteptăm mai mult. Până acum, există informații despre o singură dronă. Dacă vom găsi ceva mai mult, bineînțeles că vă vom informa”, a explicat Radev după o întrebare din partea BNR.