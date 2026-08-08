Avertizări imediate de la ANM. Cod portocaliu şi Cod galben de averse, vijelie și grindină

2 minute de citit Publicat la 13:13 08 Aug 2026 Modificat la 19:57 08 Aug 2026

Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic Sursa foto: Getty Images

Meteorologii au emis, sâmbătă, avertizări de tip nowcasting Cod galben şi Cod portocaliu de averse, vijelie și grindină pentru mai multe județe din țară.

Update 19:45. ANM a extins Codul galben de vijelii pentru județul Dolj.

Județul Dolj: în localitățile: Dăbuleni, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Leu, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Gighera, Bechet, Bratovoești, Castranova, Dioști, Drănic, Gângiova, Teslui, Dobrești, Apele Vii, Rojiște, Dobrotești, Amărăștii de Sus;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului şi izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Avertizarea este valabilă de la ora 19:30 până la ora 20:30.

Update 17:45. ANM a emis Cod galben de vijelii, valabil în intervalul 17:30-18:30, în județele Constanța și Tulcea.

Județul Constanța: Negru Vodă, Chirnogeni, Albești, Comana;

Zona de litoral a județului Tulcea , respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Județul Tulcea : Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

Județul Tulcea: Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

UPDATE. ANM a emis, sâmbătă, un Cod galben de ploi torenţiale în judeţul Hunedoara, valabil de la ora 15:46 până la ora 16:30.

În zona : Județul Hunedoara: Deva, Simeria, Băița, Certeju de Sus, Șoimuș, Geoagiu, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Balșa, Cârjiți;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

ANM a emis, sâmbătă, un Cod galben de ploi torenţiale în judeţul Caraş-Severin, valabil de la ora 15:37 până la ora 16:30.

În zona : Zona de munte a județului Caraş-Severin , respectiv zona de munte a localităților: Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou;

Se vor semnala : Local, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

ANM a emis, sâmbătă, un Cod galben de ploi torenţiale şi în judeţul Gorj, valabil de la ora 15:30 până la ora 16:30.

În zona : Județul Gorj: Târgu Cărbunești, Bâlteni, Plopșoru, Țicleni, Aninoasa, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Logrești, Stejari, Săulești, Licurici, Căpreni, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești;

Județul Mehedinţi: Gogoșu, Jiana, Devesel, Gruia, Burila Mare;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), intensificări ale vântului şi izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h).

UPDATE 13.45 Meteorologii au extins codul portocaliu de vijelii pentru județul Prahova.

Avertizarea a fost prelungit până la 14.30.

Localitățile vizate sunt Ploiești, Brazi, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Berceni, Păulești;

Aici se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie cu rafale de 60...70 km/h, grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).

Știrea inițială

Codul portocaliu este valabil până la 13.45.

Sunt afectate localitățile Câmpina, Băicoi, Filipeștii de Pădure, Florești, Telega, Măgureni, Scorțeni, Bănești, Poiana Câmpina, Provița de Jos.

în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie cu rafale de 60...70 km/h, grindină de dimensiuni mici (1...2 cm).