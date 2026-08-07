Două zile cu vreme la extreme în România. ANM a emis în cascadă Coduri Portocalii și Galbene de caniculă și furtuni. HĂRȚI

2 minute de citit Publicat la 11:02 07 Aug 2026 Modificat la 11:27 07 Aug 2026

Val de Coduri Galbene de furtuni și caniculă în toată țara FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 7-8 august, care vizează atât valul de căldură și canicula, cât și episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt în vigoare Coduri Galbene și Portocalii pentru temperaturi extreme, dar și pentru vijelii, averse torențiale și grindină.

Cod galben de caniculă: temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale

În intervalul 7 august, ora 10:30 - 8 august, ora 10:00, un cod galben de caniculă este valabil pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și centrul și nordul Crișanei.

Meteorologii anunță persistența valului de căldură, cu temperaturi maxime cuprinse între 31 și 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi între 20 și 24 de grade, ceea ce va determina apariția unor nopți tropicale, în special pe litoral.

Cod portocaliu de caniculă în Arad și Timiș

Tot în perioada 7 august, ora 10:30 – 8 august, ora 10:00, județele Arad și Timiș se află sub cod portocaliu de caniculă.

În aceste zone, valul de căldură va fi persistent și intens, cu temperaturi maxime între 35 și 39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime vor rămâne între 20 și 22 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cod galben de furtuni pentru mare parte din țară

ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în 7 august, între orele 12:00 și 23:00, pentru Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și nordul Olteniei.

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1–2 cm). În intervale scurte, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar în zonele montane, local, la 30–50 l/mp.

Cod portocaliu de vijelii puternice și grindină

Pentru 7 august, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș și nordul și nord-vestul Moldovei.

Meteorologii avertizează că vor fi vijelii puternice, cu rafale de 70–90 km/h, averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și posibil mari, între 2 și 4 cm. În doar una până la trei ore se pot acumula 25–40 l/mp, iar izolat chiar peste 50 l/mp.

Cod galben de caniculă pentru ziua de 8 august

Pentru 8 august, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis un nou cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

Valul de căldură va continua, temperaturile maxime urmând să atingă 35–36 de grade. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cod galben de instabilitate atmosferică pe 8 august

În intervalul 8 august, ora 12:00 – 21:00, un cod galben de furtuni va afecta cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele montane.

Sunt așteptate vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar în zonele montane, local, la 30-50 l/mp.

Meteorologii mai precizează că, în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, vor fi local intensificări ale vântului, cu viteze de 40-60 km/h.