Polonia a devenit a șasea economie ca mărime din UE, cu un PIB de aproape un trilion de euro

1 minut de citit Publicat la 10:24 07 Aug 2026 Modificat la 12:28 07 Aug 2026

Polonia a devenit a șasea economie ca mărime din UE, cu un PIB de aproape un trilion de euro. FOTO: Getty Images

Polonia a fost în 2025 a șasea cea mai mare economie din Uniunea Europeană, depășind Belgia și Suedia și menținându-și poziția de cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est, potrivit datelor Eurostat.

Produsul Intern Brut nominal al Poloniei a ajuns la 922,9 miliarde de euro, reprezentând 4,9% din economia totală a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, scrie TP World.

Polonia s-a clasat imediat după Țările de Jos și înaintea Belgiei, Suediei, Irlandei și Austriei.

Germania a rămas cea mai mare economie a Uniunii Europene, cu un PIB de 4.470 de miliarde de euro, echivalent cu 23,8% din economia totală a blocului comunitar.

Franța s-a situat pe locul al doilea, cu un PIB de 2.990 de miliarde de euro, urmată de Italia, cu 2.260 de miliarde de euro, Spania, cu 1.690 de miliarde de euro, și Țările de Jos, cu 1.170 de miliarde de euro.

România este pe locul 12 în Uniunea Europeană după mărimea PIB-ului nominal în 2025, cu aproximativ 380,1 miliarde de euro.

În total, economia Uniunii Europene a ajuns în 2025 la 18.800 de miliarde de euro, potrivit Eurostat.

Cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est

Economia Poloniei a fost de peste două ori mai mare decât cea a României, următoarea mare economie din regiune. România a înregistrat un PIB de 380,1 miliarde de euro.

Cehia a urmat cu un PIB de 347,3 miliarde de euro, iar economia Ungariei a fost evaluată la 218,8 miliarde de euro.

Polonia ar urma să depășească Elveția și să devină a 20-a cea mai mare economie a lumii în 2028, potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional publicat la începutul acestui an.