Țara din Europa în care mai apare câte un milionar la fiecare 15 minute. Cine conduce în topul averilor impresionante

3 minute de citit Publicat la 13:13 10 Iul 2026 Modificat la 13:14 10 Iul 2026

Numărul milionarilor în dolari a crescut puternic în 2025, când aproape un milion de persoane au intrat la nivel mondial în această categorie. FOTO: Getty Images

Numărul milionarilor în dolari a crescut puternic în 2025, când aproape un milion de persoane au intrat la nivel mondial în această categorie. Spre exemplu, în Franța, ritmul a fost de aproximativ 95 de noi milionari pe zi, echivalentul unuia la fiecare 15 minute, scrie Euronews.

Europa de Est a înregistrat cea mai rapidă creștere procentuală a numărului de milionari în dolari, în timp ce Regatul Unit, Franța și Spania s-au situat imediat după Statele Unite în privința numărului de noi milionari.

Aproape un milion de oameni au intrat în 2025 în categoria milionarilor în dolari la nivel mondial, potrivit UBS. Asta înseamnă peste 2.680 de noi milionari pe zi, 112 pe oră sau aproape doi în fiecare minut.

Europa a avut o contribuție importantă la această creștere în afara Statelor Unite. Regatul Unit a adăugat, în medie, 118 noi milionari pe zi, iar Franța, 95.

În termeni procentuali, însă, cele mai rapide creșteri au fost înregistrate în țările din Europa de Est. Primele cinci poziții din clasamentul global al celor 30 de piețe analizate au fost ocupate de state europene, inclusiv țări membre ale Uniunii Europene, candidate la aderare, membre EFTA (Norvegia, Elveția, Islanda, Liechtenstein) și Regatul Unit.

Lituania a înregistrat cea mai mare creștere, de 8%, ceea ce înseamnă 921 de noi milionari în dolari în 2025. Turcia s-a clasat pe locul al doilea, cu o creștere de 6,4% și 5.650 de noi milionari. Letonia a avut un avans de 5,7%, adăugând 1.131 de milionari. În Ungaria, numărul milionarilor a crescut cu 5,3%, adică cu 1.349 de persoane. Irlanda s-a situat pe locul al cincilea, cu o creștere de 5,2%, dar a adăugat mult mai mulți milionari decât țările aflate înaintea sa: 9.491.

Rata de creștere a fost de 4% în Polonia și de 3,5% în Grecia.

Raportul arată că majorarea numărului de milionari depinde, într-o anumită măsură, și de cât de aproape se aflau aceste persoane de pragul de un milion de dolari în anul precedent.

Regatul Unit, Franța și Spania urmează SUA la numărul total de noi milionari

Numărul milionarilor în dolari a crescut și în Spania cu 3,1%, în Italia cu 2,4%, în Regatul Unit cu 1,8%, în Franța cu 1,5%, în Elveția cu 1% și în Germania cu 0,9%.

În cazul acestor state, cifrele absolute oferă însă o imagine mai clară, deoarece ele au deja populații mari de milionari, iar ratele procentuale de creștere sunt, în mod firesc, mai mici.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, cu 441.078 de noi milionari, aproape jumătate din avansul global.

Regatul Unit a câștigat anul trecut peste 43.000 de noi milionari în dolari, iar Franța și Spania au adăugat fiecare peste 32.000.

Italia și Germania s-au aflat, de asemenea, în top 10 mondial, fiecare cu peste 24.000 de noi milionari.

Cele mai mari cinci economii ale Europei se regăsesc astfel în clasamentul global al primelor zece state. Toate celelalte țări europene au adăugat mai puțin de 10.000 de noi milionari.

Japonia, cu 31.428, India, cu 31.033, Australia, cu 25.089, și Rusia, cu 21.951, s-au aflat și ele în top 10 mondial.

Câți noi milionari au apărut în fiecare zi

Raportate la o medie zilnică, cifrele sunt și mai impresionante. În 2025, în Statele Unite au intrat zilnic, în medie, 1.208 persoane în categoria milionarilor, adică aproximativ 47 pe oră.

Dintre țările europene, Regatul Unit a adăugat în medie 118 noi milionari pe zi, adică aproximativ 4,5 pe oră.

Franța a înregistrat 95 pe zi, iar Spania, 90. Italia a adăugat zilnic 67 de noi milionari, iar Germania, 66.

„Mai mulți oameni urcă pe scara averii, grupul celor foarte bogați se consolidează, iar creșterea se menține într-un număr remarcabil de mare de piețe”, se arată în raport.

Niciuna dintre cele 56 de piețe analizate de UBS nu a încheiat anul 2025 cu mai puțini milionari decât avea la începutul anului.

Peste 40% dintre milionarii în dolari ai lumii trăiesc în Statele Unite. Este vorba despre mai mult de 23,6 milioane de persoane, dintr-un total de aproximativ 57,5 milioane în piețele analizate de UBS.

Europa de Vest găzduiește aproape 15 milioane de milionari în dolari, adică aproximativ 25% din total.

Ce arată, de fapt, aceste cifre

Raportul subliniază că numărul milionarilor dintr-o țară nu reflectă întotdeauna dimensiunea economiei, puterea sa economică sau averea medie pe locuitor.

Evoluția depinde și de alți factori, precum rata deținerii de locuințe, economiile private pentru pensie și existența unor stimulente fiscale pentru economisire și investiții.

UBS definește averea netă drept valoarea activelor financiare și reale deținute de persoanele fizice, în special locuințe, din care sunt scăzute datoriile.