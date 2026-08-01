Income Summer: De ce locuința perfectă poate fi cea mai proastă primă alegere

Prețul corect este cel care poate fi susținut de cumpărător, nu doar în momentul semnării contractului, ci și după mutare. Foto: Antena 3 CNN

În cel de-al doilea episod al emisiunii Income Summer Edition, Adrian Măniuțiu discută cu Andrei Perianu, consultant financiar și antreprenor, și Cosmin Dinescu, antreprenor și investitor imobiliar, despre una dintre cele mai apăsătoare întrebări pentru românii care vor să își cumpere o locuință: mai este acum un moment bun sau piața a devenit prea scumpă? Răspunsul nu vine cu rețete simple.

Într-o piață în care costurile de construcție cresc, iar salariile nu țin mereu pasul cu prețurile, decizia de cumpărare cere mai mult calcul ca oricând. Cosmin Dinescu respinge ideea unei ieftiniri apropiate pe piața imobiliară. Din perspectiva antreprenorului care lucrează direct cu zona de construcții, presiunea pe prețuri nu s-a relaxat, dimpotrivă.

„Nu putem, sub nicio formă, să vorbim de o scădere a prețurilor. Începând cu luna aprilie, absolut toate prețurile materialelor de construcții s-au majorat. Și s-au majorat nu puțin. La fier avem o creștere de 20% de la martie la aprilie”, spune Cosmin Dinescu.

Dincolo de cifre, problema cumpărătorului obișnuit este timpul. Andrei Perianu explică faptul că dificultatea nu vine doar din nivelul prețurilor, ci și din viteza cu care acestea se mișcă. Pentru mulți oameni, avansul pentru o locuință devine o țintă care se mută continuu.

„Oamenii au probleme în a-și cumpăra un apartament nu neapărat pentru că sunt scumpe, ci pentru că au văzut că în ultimii 5-6 ani prețurile s-au mișcat cu 10-15%. E foarte greu să strângi un avans de 15% pentru o casă de 100.000 de euro și să te tot uiți cum acea proprietate se tot îndepărtează de tine”, spune Andrei Perianu.

În acest context, cumpărarea unei locuințe nu mai este doar o decizie de confort, ci și una de strategie financiară. Andrei Perianu vorbește despre o lecție des întâlnită pe piețele imobiliare mature: nu începi neapărat cu locuința perfectă, ci cu una care îți permite să intri în piață.

„În America, cei care au experiență pe o piață mult mai matură spun că în imobiliare trebuie să cumperi cât mai repede «rățușca cea urâtă», nu neapărat apartamentul acela scump, mașina perfectă, pentru că și acel apartament într-un cartier care abia se dezvoltă, cu un preț mai mic, va avea o apreciere de preț. Și pe acea apreciere de preț poți să mai adaugi câte ceva și să te duci către varianta perfectă”, explică Andrei Perianu.

Asta nu înseamnă însă că orice achiziție este bună sau că orice preț trebuie acceptat. Cosmin Dinescu atrage atenția că ideea de „preț corect” nu poate fi tratată ca o formulă universală.

„Nu există prețul corect, care să fie general valabil pentru toată lumea”, spune antreprenorul și investitorul imobiliar.

În practică, prețul corect este cel care poate fi susținut de cumpărător, nu doar în momentul semnării contractului, ci și după mutare. Ratele, întreținerea, costurile de exploatare și nivelul real al veniturilor trebuie puse în aceeași ecuație.

„În primul rând, omul trebuie să cumpere cât își permite și să plătească în exploatare, nu să cumpere aspirațional, că vrea ceva foarte mare, un apartament cu 3 camere, cu dressing de x metri pătrați, cu 3 băi, cu pază, cu gazon, cu amenajare peisagistică în curte”, spune Cosmin Dinescu.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât piața nu este împinsă doar de oameni aflați la prima achiziție. Cei care au venituri bune, economii sau deja o proprietate cumpără în continuare, iar competiția se simte direct în preț.

„Să îți cumperi un apartament devine un sport de performanță. Oamenii aceștia ambițioși se duc la muncă, au venituri și vor să cumpere aceste apartamente, dar ei nu sunt foarte mulți. Nu toată populația României își permite să se mute din blocurile vechi în cele noi. Și de fiecare dată când vedem că aceste prețuri se duc în sus, împinse de piață, noi, atunci când vrem să cumpărăm, concurăm cu acești oameni, care au venituri din ce în ce mai mari”, spune Andrei Perianu.

Al doilea episod Income Summer pune, astfel, în discuție nu doar întrebarea „cât costă un apartament?”, ci mai ales întrebarea pe care fiecare cumpărător trebuie să și-o pună înainte de a semna: cât îmi permit, de fapt, fără să transform locuința într-o povară?

Income Summer Edition revine în 2026 cu al cincilea sezon consecutiv și cu șapte ediții speciale dedicate unor întâlniri esențiale despre leadership, antreprenoriat, societate și viitor. Într-o perioadă în care lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, seria propune un exercițiu de luciditate, experiență și inspirație. Trăim într-o epocă marcată de războaie și tensiuni geopolitice, competiție economică globală, revoluția inteligenței artificiale, polarizare socială și o redefinire accelerată a relației dintre stat, economie și cetățean. În acest context, România se află, poate mai mult ca oricând, în fața unor alegeri fundamentale privind dezvoltarea, competitivitatea și propria identitate strategică. Income Summer Edition 2026 aduce în prim-plan șapte lideri, antreprenori, mentori și personalități care au construit, au greșit, s-au reinventat și au reușit. Sunt oameni care au traversat perioade de incertitudine, au luat decizii dificile și au înțeles că, în vremuri complicate, caracterul, viziunea și capacitatea de adaptare devin resurse strategice. Vorbim despre leadership autentic, despre eșec și reziliență, despre risc și oportunitate, despre România și locul său într-o lume aflată în schimbare. Dar, mai ales, vorbim despre oameni și despre puterea lor de a transforma crizele în șanse și incertitudinea în direcție. Income Summer Edition 2026 nu este doar o serie de interviuri. Este o colecție de experiențe, lecții și perspective despre ceea ce înseamnă să construiești, să conduci și să mergi înainte atunci când lumea din jur pare să se schimbe mai repede decât oricând.

Foto: Antena 3 CNN

Andrei Perianu este cofondator și COO al Bankata.ro, fintech românesc independent specializat în produse de creditare și investiții. Absolvent al London Business School și bursier al Rațiu Family Foundation, și-a început cariera la Londra, în trading de mărfuri, continuând ulterior în private banking și wealth management în cadrul Citibank și Raiffeisen Bank. Investește pe Bursa de Valori București din 2006 și este implicat în proiecte de educație financiară de peste 15 ani. Din 2022 este Visiting Professor în cadrul programului FABIZ al ASE București.

Cosmin Dinescu este executiv și investitor cu experiență în dezvoltare imobiliară, finanțare, investiții și piețe de capital. A coordonat proiecte rezidențiale și mixed-use de referință, precum Jardins du Nord, The Suburb și Quartier du Nord, acoperind întregul ciclu investițional, de la identificarea oportunităților și structurarea finanțărilor până la execuție și valorificare. De asemenea, a contribuit la pregătirea și implementarea listării duale a Electrica SA la Bursa de Valori București și London Stock Exchange.

Adrian Măniuțiu este jurnalist, antreprenor în comunicare, producător media și moderator de dezbateri economice și de politici publice. Născut la Cluj-Napoca, a studiat business și marketing în Germania, la Universitățile din Mannheim și Osnabrück, precum și în România, la Universitatea Babeș-Bolyai. După experiențe în investiții și dezvoltare imobiliară, a fondat EM360 Group, un grup de comunicare și producție media specializat în strategie, marketing, reputație și afaceri publice. Din 2012 este realizatorul emisiunii INCOME la Antena 3 CNN, iar din 2020 realizează rubrica permanentă de educație financiară din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, la Antena 1.

În 2019 a lansat EM360 Studio, dedicat producțiilor premium de business și leadership. Din 2025 este Trade Ambassador onorific al Comisiei Europene, iar în 2026 a realizat, împreună cu Invictus România și Statul Major al Apărării, documentarul „Eu sunt Invictus”, dedicat militarilor români răniți în teatrele de operații. Activitatea sa se desfășoară la intersecția dintre jurnalism, business și comunicare, având ca principale teme economia, leadershipul, tehnologia și transformările care modelează societatea contemporană. În ultimii ani, și-a concentrat activitatea asupra modului în care aceste schimbări influențează dezvoltarea României într-un context european și global, contribuind la consolidarea unei voci echilibrate și constructive a mediului de afaceri românesc în dezbaterea publică.