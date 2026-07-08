Ai primit notificare pentru o datorie? Ce poți face în primele 30 de zile și ce riști dacă o ignori

Clienții au la dispoziție o perioadă limitată în care pot găsi o soluție avantajoasă pentru stingerea obligațiilor de plată. Foto: Getty Images

Persoanele care au datorii ajunse în administrarea unei companii specializate au la dispoziție o perioadă limitată în care pot găsi o soluție avantajoasă pentru stingerea obligațiilor de plată. Este vorba despre etapa amiabilă, în care pot fi negociate modalități de achitare fără costuri suplimentare și, în anumite cazuri, chiar cu reduceri.

Monica Cabăț, Digital Collection Manager și Marketing Manager la KRUK România, a explicat, în emisiunea Income Magazine de la Antena 3 CNN, care sunt pașii pe care îi parcurge un client după preluarea unei creanțe de către o astfel de companie.

„O să povestesc puțin care este tot traseul pe care un client îl are în relația cu KRUK. KRUK cumpără portofoliile de creanțe de la creditorul inițial, bancă, IFN sau companie de utilități. Are obligația legală de a notifica debitorul că acea datorie a fost cumpărată și că a devenit proprietarul creanței. După această notificare, legislația spune că trebuie să treacă cel puțin 30 de zile din momentul în care clientul a primit scrisoarea acasă, perioadă în care noi nu avem voie să facem nicio acțiune de colectare. Doar clientul poate veni către noi să solicite informații sau chiar să facă plata”, a explicat Monica Cabăț.

În această perioadă, debitorul poate analiza situația și poate alege una dintre variantele de plată disponibile.

„În aceste 30 de zile, clientul este informat, știe că avem o platformă digitală, își poate crea cont, intră în platformă, vede care sunt soluțiile de plată și poate începe să facă plăți. Concret, soluțiile de plată sunt trei.

Avem plata integrală, pentru care oferim un discount în această perioadă scurtă, pentru că noi nu mai suntem nevoiți să facem alte acțiuni de colectare. Cu alte cuvinte, în etapa amiabilă nu se percep comisioane sau alte plăți suplimentare. Datoria se închide fără comisioane și fără penalități. Dacă clientul plătește integral, se poate aplica acel discount care poate ajunge la 30%, în primele zile ale perioadei de colectare”, a precizat Monica Cabăț.

Pentru cei care nu își permit să achite întreaga sumă dintr-o singură tranșă există și alte opțiuni.

„Clientul mai are posibilitatea de a face plăți eșalonate, dacă nu își permite să plătească integral, poate achita o anumită sumă.

A treia soluție este planul de rate. Agreează împreună cu noi un plan de rate, cu o dată scadentă, exact cum este contractul de credit la bancă. Clientul este cel care alege valoarea ratei, în funcție de posibilitățile sale financiare, și începe să plătească lunar”, a explicat aceasta.

Mai mult, plata ratelor prin platforma digitală poate aduce un beneficiu suplimentar.

„Dacă face plata în platforma noastră digitală, poate obține o reducere de 10% la fiecare rată plătită la timp. Dacă întârzie cu plata ratei, reducerea nu se mai aplică”, a adăugat Monica Cabăț.

Specialista avertizează însă că ignorarea perioadei amiabile poate avea consecințe importante.

„Dacă plata nu se face în etapa amiabilă, datoria se scumpește și, mai mult decât atât, nu mai ai control asupra banilor tăi”, a concluzionat Monica Cabăț în cadrul emisiunii Income Magazine de la Antena 3 CNN.

Potrivit legislației, după încheierea etapei amiabile, în funcție de situația fiecărui dosar, pot fi inițiate demersurile legale pentru recuperarea creanței, inclusiv executarea silită, ceea ce poate duce la măsuri precum poprirea conturilor sau a veniturilor, în condițiile prevăzute de lege.