În inima Amazonului este un râu care fierbe. Temperatura apei atinge 86 de grade pe o porţiune lungă de 6 kilometri

Râul Shanay-Timpishka, aşa cum îl numesc localnicii, este un afluent al Amazonului. Foto: X/Amazing Nature

Amazonul peruvian adăpostește un râu care curge atât de fierbinte, încât animalele mici care cad în el mor în câteva momente. Acest lucru se întâmplă, pentru că temperatura apei sale ajunge la 86 de grade Celsius de-a lungul unui sector lung de şase kilometri, deşi nu există niciun vulcan în apropiere, relatează Space Daily. Geologii consideră că acest râu este încălzit de apa care circulă la câțiva kilometri adâncime, prin falii din rocă.

Râul Shanay-Timpishka, aşa cum îl numesc localnicii, este un afluent al Amazonului peruvian, iar temperatura apei sale atinge aproape 86 de grade Celsius, potrivit măsurătorilor raportate de BBC. Geologii atribuie această căldură apei de ploaie care circulă la adâncimi de câțiva kilometri prin falii, înainte de a reveni la suprafață. Este important de menţionat că cel mai apropiat vulcan activ se află la peste 700 de kilometri distanță, conform sursei citate.

În limba indigenilor "Shanay-Timpishka" înseamnă "fiert la caldura soarelui", iar acest râu este cunoscut și sub denumirea de "râul care fierbe". El se varsă în fluviul Amazon în zona Mayantuyacu, în regiunea Huánuco din Peru.

Numele este poetic, dar mecanismul este unul geologic. Apa de ploaie care cade pe Anzi se infiltrează prin crăpăturile din rocă, parcurge la câțiva kilometri în subteran, se încălzește în contact cu rocile fierbinți de la mare adâncime și urcă apoi, printr-un sistem de falii, într-un afluent care, în cele din urmă, se varsă în Amazon. Nicio cameră magmatică. Nicio gură vulcanică. Doar apă care parcurge un drum lung spre casă.

Geologul specializat în energie geotermală Andrés Ruzo, care a cartografiat pentru prima dată profilul temperaturii, a descris în mod direct efectul asupra pielii.

"Îți bagi mâna în apă și vei avea arsuri de gradul doi sau trei în câteva secunde", le-a spus el cercetătorilor citați de Earth.com.

Animalele mici care cad în apă – broaște, șopârle, uneori câte o pasăre – mor aproape imediat. Mai întâi li se tulbură ochii. Apoi, carnea se gătește din exterior spre interior.

Care este, de fapt, temperatura apei din râul Shanay-Timpishka

Cifra principală din titlu, respectiv 86 de grade Celsius, este o medie calculată pe cea mai fierbinte porțiune, au mai precizat jurnaliştii publicaţiei Space Daily. Măsurătoarea maximă, efectuată de geologul specializat în energie geotermală Andrés Ruzo, depășește 90 de grade Celsius. În anumite porțiuni, apa se apropie de punctul de fierbere la acea altitudine.

Pentru comparație: o ceașcă fierbinte de cafea neagră iese dintr-un fierbător la o temperatură de aproximativ 85 - 90 de grade. Ciclul de clătire al unei mașini de spălat vase comerciale are o temperatură mai scăzută decât anumite porțiuni ale acestui râu.

Porțiunea fierbinte se întinde pe aproximativ șase kilometri. Pe alocuri, râul Shanay-Timpishka se lărgește până la circa șase metri, iar aburul pe care îl emană este atât de dens încât, în diminețile răcoroase, ascunde malul opus.