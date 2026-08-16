În China, chipurile oamenilor se cumpără cu 700 de dolari pentru seriale şi reclame generate cu inteligenţa artificială

Pe respectivele platforme, utilizatorii își pot încărca imaginile care ulterior pot fi folosite pentru realizarea de seriale sau reclame cu ajutorul inteligenţei artificiale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În ultimii ani, în China a apărut o nouă nișă de piață pentru inteligența artificială. Un număr tot mai mare de platforme online au început să plătească utilizatorilor între 15 și 700 de dolari pentru imaginea lor, cu scopul de a o utiliza pentru a genera conținut cu ajutorul inteligenței artificiale.

Pe respectivele platforme, utilizatorii își pot încărca imaginile în timp ce așteaptă să fie contactați de producători. Fețele sunt împărțite în funcție de sex, vârstă sau diverse categorii. Utilizatorii pot, de asemenea, să aleagă pentru ce produse sau în ce contexte va apărea chipul lor, de la reclame TV la jocuri video, drame și seriale TV și să își stabilească intervalul de prețuri și numărul de producții în care poate fi folosit chipul lor, relatează Il Messaggero.

„Inteligența artificială a revoluționat deja industria”, a declarat Long Lyu , directorul operațional al New Claw, una dintre platformele de inteligență artificială care gestionează drepturile de imagine. „Vânzarea drepturilor asupra fotografiilor lor reprezintă o oportunitate pentru utilizatori de a câștiga bani în timp ce își continuă munca offline”, a adăugat acesta.

Compania New Claw, cu sediul central în Chengdu, a decis să își schimbe abordarea afacerii sale de producție cinematografică în urma implementării inteligenței artificiale. „De la sfârșitul anului trecut, impactul pe care inteligența artificială l-a avut asupra industriei noastre a devenit evident”, a mai adăugat Lyu. „ Producția tradițională de seriale TV a scăzut, bugetele de publicitate s-au micșorat, chiar și brandurile de lux au început să se orienteze către producții generate de inteligența artificială”. Pentru companiile de producție, obținerea unei licențe de utilizare a imaginii unei persoane este mai ieftină decât angajarea acesteia pentru a juca: costul începe de la un minim de 500 de yuani (70 de dolari) per imagine, un preț care descurajează și concurența neloială între utilizatori.

Preocupările utilizatorilor

Cu toate acestea, utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera videoclipuri și imagini a stârnit îngrijorări cu privire la încălcarea drepturilor de autor. În Statele Unite, dezbaterea a implicat în special vedete, actori precum Tom Hanks şi Scarlett Johansson, care s-au exprimat în repetate rânduri împotriva utilizării neautorizate a fețelor lor de către inteligența artificială.

În China, problema nu se limitează la personalitățile publice. În ultimii ani, mii de oameni obișnuiți și-au văzut fețele folosite în reclame și seriale TV generate de inteligență artificială fără consimțământul lor. Până în prezent, peste 95% din serialele TV de scurt metraj, filmate în format vertical, concepute pentru a fi vizionate pe telefoanele mobile au fost create în China cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un sector care valorează miliarde

Hongguo, o miniserie realizată de platforma ByteDance, bazată pe inteligență artificială, a fost recent acuzată de doi influenceri că le-a furat și le-a modificat fețele folosind inteligența artificială fără consimțământul lor. ByteDance, care deține și Douyin, versiunea chineză a TikTok, a fost obligată să elimine peste 85.000 de videoclipuri care conțineau reproduceri neautorizate, generate de inteligența artificială, ale fețelor și vocilor oamenilor de la începutul anului 2026.

Cum se pot proteja utilizatorii

ActID, o platformă care facilitează cumpărarea și vânzarea de imagini cu licenţă, își ajută utilizatorii să gestioneze acordurile de cedare a drepturilor și să monitorizeze internetul pentru utilizarea neautorizată a fețelor înregistrate. De asemenea, compania conectează utilizatorii cu avocați care pot întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar. De la lansarea sa în martie, compania cu sediul în Shenzen, a înregistrat aproximativ 800 de utilizatori, dintre care aproximativ 300 au fost de acord să își ofere imaginea pentru producția de conținut generat de inteligență artificială. Acești utilizatori includ figuranți profesioniști, influenceri și oameni obișnuiți fără experiență în actorie. Prețurile variază între 99 și 500 de yuani (15 până la 74 de dolari) pe episod, ActID percepând un comision de 10% .

„Producătorii își doresc fețe atractive pentru rolurile principale, dar au nevoie și de fețe unice, cum ar fi cele ale persoanelor în vârstă”, a declarat Camille Yan, manager de marketing al ActID.

Consecințele juridice

În ultimii trei ani, tribunalul din Guangzhou a examinat aproximativ 700 de cazuri de furt de identitate legat de inteligența artificială. Unul dintre cele mai recente este cel al modelului Ma Xufang, în vârstă de 21 de ani, care a intentat un proces împotriva unui brand de modă chinezesc, susținând că acesta i-a folosit imaginea pe produse pentru care nu a pozat niciodată. „Dacă îmi ofer imaginea, nu am nicio idee cum ar putea inteligența artificială să o modifice”, a declarat modelul din Shanghai într-un interviu.

Decizia instanței de la Beijing

În martie, o instanță din Beijing a emis o hotărâre „istorică”, așa cum a numit-o presa chineză, într-un caz care implică un serial de televiziune generat de inteligență artificială, acuzat că a folosit imaginea unei celebrități fără consimțământul acesteia. În acest caz, instanța chineză a decis că utilizarea imaginii unei persoane în lucrări generate de inteligență artificială fără autorizația prealabilă a subiectului reprezentat este ilegală, chiar dacă imaginea a fost modificată. Cu toate acestea, așa cum a subliniat Yile Deng, un avocat din Beijing specializat în cazuri de drepturi de imagine legate de inteligența artificială, încă nu există nicio modalitate de a împiedica platformele să colecteze ilegal date biometrice pentru instruirea în domeniul inteligenței artificiale. „Cea mai evidentă problemă rămâne lipsa de claritate cu privire la domeniul de aplicare al autorizației”, a spus Deng. „Multe agenții încă plătesc câteva zeci de dolari pentru colectarea datelor faciale.” Dar dacă te uiți cu atenție la contracte, termenii licenței sunt adesea atât de vagi încât este imposibil să știi cine va folosi de fapt imaginea sau în ce scop.”